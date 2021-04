La primavera è la stagione migliore per tornare in forma. Abbiamo a disposizione 90 giorni per perdere peso e superare la famosa prova costume. E molti studi sostengono che con l’arrivo del caldo si attivi il metabolismo, rendendo più facile dimagrire rispetto ai mesi invernali. Quindi… questo è il momento giusto per cominciare!

Oltre ad una dieta equilibrata e al movimento fisico c’è un alleato prezioso presente nella nostra dispensa che aiuta a dimagrire. Infatti, in pochi conoscono le proprietà miracolose di questo alimento che fa perdere fino a 2 kg a settimana e che tutti hanno in casa. Si tratta dell’aceto di mele.

Numero studi hanno dimostrato che l’aceto di mele fa perdere peso grazie all’acido acetico in esso contenuto.

Ecco i 5 principali benefici dell’acido acetico contenuto nell’aceto di mele

a) Abbassa il livello degli zuccheri nel sangue;

b) aiuta a sentirsi sazi più a lungo;

c) riduce il grasso corporeo;

d) accelera il metabolismo;

e) diminuisce l’appetito perché mantiene stabili i livelli di zucchero nel sangue e riduce la voglia di dolci.

Come usarlo?

In molti ne assumono un cucchiaio prima di mangiare, noi lo proponiamo in un cocktail depurativo da bere prima di cena. Questo cocktail depurativo, infatti, aiuta a ridurre il gonfiore, il senso di pesantezza e il grasso addominale.

Cocktail depurativo con aceto di mele, pepe e limone

Gli ingredienti: 2 cucchiai di aceto di mele, un pizzico di pepe di Cayenna, qualche goccia di limone. Si può anche aggiungere una bustina di stevia. Il procedimento è semplice e veloce. Dopo aver riempito un contenitore di vetro con 350 ml di acqua, si dovranno aggiungere tutti gli ingredienti. Si mescola bene e si ripone il cocktail in frigorifero. Si consiglia di berlo prima della cena.

In pochi conoscono le proprietà miracolose di questo alimento che fa perdere fino a 2 kg a settimana e che tutti hanno in casa. Tuttavia, è bene ricordare che per perdere peso, si dovrà seguire un regime alimentare salutare, fare movimento fisico e bere 2 litri di acqua al giorno. Ma sicuramente l’aceto di mele sarà un valido alleato che apporterà immediati benefici. Provare per credere!

