Le migliori 10 serie horror da vedere

Con l’inizio della pandemia, lockdown e zone rosse, le nostre abitudini di telespettatori cambiano. Si ha l’esigenza ed il tempo da dedicare a film sempre più lunghi, trilogie e serie. Quante volte si finisce a cercare le migliori 10 serie tv horror da vedere assolutamente e passano le ore a leggere infinite recensioni, per poi ritrovarsi a non vedere nulla per la troppa indecisione.

Per chi vuole visionare serie horror esistono svariate tipologie, ma che preferiate un sottogenere ad un altro ci sono dei cult che vi lasceranno sempre a bocca aperta.

I titoli da non perdere

Marianne. La protagonista è una giovane scrittrice che rientra nella città dove è nata, scoprendo che i personaggi creati nei suoi testi appaiono nel mondo reale e dovrà affrontarli.

The Haunting of Hill house. Basata su un romanzo del 1959, narra le vicende e i drammi di una famiglia trasferita nella casa di Hill House, una dimora infestata.

Channel Zero. È la storia di uno psicologo infantile che ritorna nella sua città natale e indaga su strane sparizioni di alcuni bambini, tra cui quello del fratello scomparso 28 anni prima.

Z Nation. In seguito ad un’apocalisse zombie, alcuni sopravvissuti dovranno portare in California l’unico uomo vaccinato che fermerà l’epidemia.

Alice in the Borderland. Basato su un manga, dei giovani ragazzi devono superare un survival game violento e impossibile.

Black Mirror. Serie antologica, ogni puntata è autoconclusiva e futurista, abbraccia tanti argomenti, ma in chiave singolare, rivela i disagi dell’uomo con racconti scioccanti.

Dead Set. Un grande fratello atipico, con ambientazione zombie. In seguito ad un’epidemia i concorrenti si ritroveranno a dover fare i conti con i non morti.

Master of Horror. Lungometraggi realizzati da registi maestri dell’horror, gli alti livelli di violenza e follia rendono questa serie unica e spaventosa.

True Detective. Due detective indagano su un caso di brutale omicidio, la storia si intreccia con quella della loro vita.

The Purge. Gli Stati Uniti rendono legale, per una notte all’anno, tutti i crimini perseguibili, una libertà che darà sfogo a tutte le frustrazioni più cruente dei cittadini.

Ecco le migliori 10 serie horror da vedere per sperimentare il brivido in queste serate casalinghe. Buona visione!