L’orto è diventato di nuovo uno dei nostri passatempi principali, con l’arrivo della primavera. Non solo esso ci garantisce un bel po’ di giornate nel verde, ma migliora anche l’esperienza a tavola. Se facciamo tutto giusto, infatti, potremo avere degli ortaggi magnifici e buonissimi, che ci accompagneranno per tutta l’estate.

Tuttavia, l’orto dà anche degli impegni non indifferenti. Bisogna prendersi cura delle nostre piante, stando molto attenti alla loro salute. In un articolo precedente, abbiamo consigliato un metodo originalissimo per liberarsi delle lumache. Ma i pericoli per l’orto sono tanti, e dobbiamo stare attenti se non vogliamo avere brutte sorprese. Attenzione, forse questi animaletti stanno distruggendo il nostro orto senza che ce ne accorgiamo.

Le insidie nascoste

Molti conosceranno forse uno dei peggiori nemici dei nostri ortaggi, ovvero i maggiolini. Si tratta di coleotteri verdi simili a piccoli scarabei, che possono fare grossi danni. Ciò che però potrebbe essere meno chiaro a tutti è che anche le larve di questi insetti sono molto pericolose.

Esse, infatti, si nascondono nel terreno, e quindi è complicato vederle. Ma quando meno ce l’aspettiamo vengono fuori e distruggono tutto. Per evitarlo, dobbiamo riconoscerle e cercare di rimuoverle.

Come sono fatte

Innanzitutto capiamo qual è il loro aspetto. Esse sono piuttosto larghe, bianche, ed hanno la testa marrone. Hanno anche delle zampe piuttosto lunghe vicino alla testa. Quindi, se i vermicelli che troviamo nell’orto corrispondono alla descrizione, dobbiamo fare qualcosa.

L’ideale sarebbe prevenire del tutto l’infestazione, ma non è sempre semplice. Per provare ad evitare l’arrivo delle larve, bisogna rivoltare molto spesso il compost, e controllare ogni volta se ne salta fuori qualcuna. Se succede, rimuoviamole a mano.

Se invece l’infestazione inizia ad essere di proporzioni elevate, è purtroppo necessario utilizzare degli insetticidi. Rivolgiamoci al negozio specializzato più vicino, e possibilmente richiediamo il prodotto il più biologico possibile.

Attenzione, forse questi animaletti stanno distruggendo il nostro orto senza che ce ne accorgiamo. Andiamo a movimentare la terra e capiamo se abbiamo un problema. E se la risposta è sì, agiamo di conseguenza.