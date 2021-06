Molte persone soffrono di acne, e sebbene sia un problema molto comune, l’acne crea ansia e disagio. Soprattutto per i più giovani, vedersi allo specchio con la pelle del viso lucida e coperta di brufoli è un’esperienza difficile da gestire per l’equilibrio psicologico. Molti, infatti, tendono a sentirsi più insicuri, a chiudersi in sé stessi, ad avere difficoltà a relazionarsi.

Sicuramente prendersi cura della pelle del viso quotidianamente può aiutare, magari con una maschera fai da te per il viso. In pochi conoscono gli straordinari benefici di questa farina nel curare l’acne e ottenere una pelle pulita e non lucida.

Che cos’è l’acne

L’acne è un’infiammazione dei follicoli pilosebacei con produzione di sebo che si manifesta principalmente con la comparsa del cosiddetto brufolo. Il sebo non scorre dalla ghiandola alla superficie della cute e i grassi che lo compongono si degradano e diventano irritanti.

La causa più importante dell’insorgenza dell’acne è la familiarità, cioè una predisposizione specifica a sviluppare questo disturbo. Intervengono poi fattori esterni come l’igiene, l’inquinamento ambientale, i disordini di alimentazione e lo stress. Un comportamento da evitare è lavarsi con frequenza e con molto sapone. Quando si ha l’acne occorre lavarsi poco e utilizzare maschere efficaci.

È possibile contribuire alla salute della pelle del viso, e non solo, con alcuni piccoli accorgimenti. Applicare per esempio delle maschere naturali sulle parti del corpo interessate da acne contribuisce a purificarle e a dare loro nutrimento. Gli ingredienti con cui possiamo creare queste maschere fai da te sono davvero tantissimi ed economici, disponibili in tutte le dispense. Uno degli elementi meno conosciuti, ma dai fantastici benefici, è sicuramente la farina di riso. Molto consumata in Oriente, la farina di riso viene utilizzata anche come ingrediente nei trattamenti di bellezza. Ricca di fosforo, magnesio e vitamine, infatti, conserva proprietà assorbenti e opacizzanti che la rendono ideale per le pelli grasse, miste e con problemi di acne.

Come preparare una maschera con la farina di riso

La farina di riso aiuta ad assorbire l’eccesso di sebo. Creare una maschera a base di questo alimento è facilissimo. Basta mescolare insieme 3 gocce di olio di ricino con 1 cucchiaio di farina di riso e 10 gocce di acqua di rose. Applicare sul viso per 5 minuti, poi risciacquare con abbondante acqua fredda. Questa maschera può essere applicata due o tre volte a settimana.