Il volto è la nostra finestra sul mondo. È la nostra identità. È il modo in cui gli altri ci vedono. Le nostre emozioni vengono espresse dal nostro volto. Lo stress, la cattiva alimentazione, l’età, l’umore rendono il nostro volto cupo, senza tono, stanco. Certamente, se non partiamo dal prenderci cura di noi stessi, dal volerci bene, nessuna azione correttiva con farmaci o trucchi potrà mascherare il nostro disagio. Non servirà continuare a leggere questo articolo, perché è fondamentale partire prima da noi. Una volta acquisita questa consapevolezza però, esistono degli strumenti che potranno aiutarci a migliorare quello che abbiamo già raggiunto. Per esempio, ecco cosa fare per prendersi cura della pelle del viso utilizzando questi efficaci cosmetici di ultima generazione.

La pelle del viso

Partiamo da alcuni aspetti banali, all’apparenza: la pelle di persone diverse è diversa. Invece, la pelle della stessa persona in parti diverse del corpo è diversa. La pelle della pianta del piede è diversa dalla pelle del viso. Inoltre, la pelle si differenzia per struttura, spessore, resistenza, estensibilità, pigmentazione, sensibilità. C’è la pelle secca, pelle grassa, pelle normale. La pelle del viso esige una forte elasticità per assecondare i numerosi movimenti dei muscoli facciali. Può essere spesso irritata per l’uso di lamette, rasoi, pinzette. È esposta agli agenti esterni per più tempo rispetto ad altre parti del corpo. Per prendersi cura della pelle del volto bisogna agire sulla sua composizione e le sue esigenze.

Cosa fare per prendersi cura della pelle del viso utilizzando questi efficaci cosmetici di ultima generazione

I sieri viso sono dei cosmetici, liquidi, ricchi di principi attivi concentrati, in grado di raggiungere facilmente gli strati profondi della pelle. Contengono componenti importanti per le caratteristiche della pelle. Il collagene, proteina principale del tessuto connettivo, la rende più elastica e tonica. Le vitamine A e C hanno un’azione antiossidante contro i radicali liberi. L’acido ialuronico dona alla pelle resistenza e turgidità. I sieri viso si somministrano con un contagocce sulla pelle (bastano pochissime gocce al giorno), oppure si possono miscelare con creme idratanti e booster anti-età per coadiuvarne l’azione.

I sieri viso, insieme a una vita sana e regolare, ci permettono di prenderci cura al meglio della nostra pelle.