Il Trattamento di fine servizio (TFS) dei dipendenti pubblici ha tempi di pagamento diversi dai dipendenti privati. Inoltre, le scadenze variano a seconda il tipo di risoluzione del rapporto di lavoro. Previste delle penalizzazioni per coloro che si ritirano con formule pensionistiche agevolate (tipo la Quota 100). In effetti, è sempre più difficile il TFS per i dipendenti pubblici che scelgono il cumulo gratuito con una penalizzazione e tempi più lunghi. Ma andiamo per gradi e analizziamo quali sono i tempi soffermandoci sulla problematica del cumulo gratuito.

Nello specifico i tempi di erogazione TFS sono così suddivisi:

a) per cessazione del rapporto di lavoro per adesione alla pensione Fornero, bisogna attendere 27 mesi;

b) per adesione alla Quota 100, i tempi di erogazione del TFS decorrono dal momento in cui il pensionato raggiunge i requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;

c) per l’adesione con il cumulo contributivo gratuito, il TFS è erogato dopo dodici mesi dal compimento di 67 anni di età. La normativa di riferimento a tale slittamento è la Legge 232/2016, articolo 1 comma 196.

In alternativa per percepire il TFS è possibile accedere all’anticipo fino a 45.000 euro, previsto dal Decreto Legge n. 4/2019, comma 7, articolo 23.

Anticipo fino a 45.000 euro con erogazione immediata

Possono accedere all’anticipo TFS i dipendenti pubblici che hanno scelto il pensionamento con Quota 100, pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

Si tratta di un vero e proprio finanziamento agevolato con un tetto massimo di 45.000 euro. Il tasso di interesse annuo applicato è fisso e calcolato sul Rendistato.

