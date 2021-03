La buona cucina è il frutto di tanta pratica e di una generale propensione a stare dietro ai fornelli. Sapere cucinare significa esaltare i sapori naturali e farne una vera e propria opera d’arte per le papille gustative. Ma la cucina è fatta anche di tecnica e di furbi trucchi, che fanno la differenza in ogni preparazione.

Ad esempio, in molti passano il matterello sulle melanzane e la ragione è impensabile. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa fornirà la spiegazione e, in fondo all’articolo, un altro importante trucco per una cottura impeccabile anche alla vista.

Schiacciare le melanzane

Le melanzane rappresentano un ortaggio estremamente versatile in cucina. È possibile friggerle come fossero cotolette, da impreziosire in sapore con una bella manciata di formaggio grattugiato. Oppure, rappresentano un ottimo contorno grigliato per accompagnare gustose pietanze di carne.

Ma uno dei modi più deliziosi di preparare le melanzane è farcirle e cuocerle al forno. Per questo motivo, in molti passano il matterello sulle melanzane e la ragione è impensabile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Melanzane farcite

Passare il matterello sulle melanzane serve ad ammorbidire completamente la polpa. Per farcire le melanzane bisogna rimuovere tutta la polpa interna. Ammorbidire la polpa con il matterello servirà ad agevolare questa delicata fase, fondamentale per non forare la buccia esterna da farcire. Suggeriamo di passare il matterello su tutti i lati della melanzana, tagliarla a metà ed eliminare la polpa con un cucchiaio.

La spremitura farà sì che l’umidità interna e l’acqua naturale bagnino la polpa della melanzana. Suggeriamo di farcire con carne tritata, pane raffermo, pepe nero e formaggio grattugiato. Poi, irrorare di salsa di pomodoro e adagiare qualche foglia di basilico fresco.

Incisione

Un altro trucco utile è quello d’incidere le melanzane a forma di griglia, prima di arrostirle a fette come contorno per le grigliate. Basterà tagliare le melanzane in grandi rondelle e praticare prima tanti tagli obliqui equidistanti e poi girare la melanzana e ripetere nel verso opposto. Questo servirà a creare una sorta di “griglia” che in cottura diventerà più scura e conferirà l’aspetto grigliato anche alle melanzane cotte in padella.

E, per una perfetta cottura in friggitrice ad aria, consigliamo la lettura di questo articolo.