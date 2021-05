Molti ortaggi possono essere salutari per il nostro corpo come ad esempio il pomodoro o la rucola. Questi però sono tra quelli più conosciuti mentre non tutti sanno che esiste un ortaggio che è un concentrato di benessere per il nostro corpo.

In molti avranno voglia di provare quest’ortaggio non appena scoperti quali sono i suoi grandi benefici per il corpo e la salute. In questo articolo, noi di ProiezionidiBorsa parleremo dei grandi benefici della barbabietola da zucchero.

È un ortaggio dolce che può essere abbinato a qualsiasi piatto dando un sapore sfizioso oltre a fare un gran bene per la nostra salute.

Infatti, preparare dei piatti con le rape rosse, favorisce la regolarità intestinale e combatte la stitichezza. Questo per via delle grandi proprietà depurative e diuretiche che possiede. Ma non solo questo.

I benefici salutari che porta la barbabietola da zucchero

La barbabietola rossa contiene tanti sali minerali quali il ferro ed il potassio oltre alla vitamina B e la vitamina K fondamentale per la coagulazione del sangue. Inoltre, dà grande energia per via della betaina e le betalaine aumentando le difese immunitarie.

È di grande beneficio se si stanno affrontando periodi di stanchezza fisica. Infatti, da un lato la betaina depura il fegato e migliora le funzioni dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Dall’altro lato ci sono le betalaine che hanno una funzione antinfiammatoria e antiossidante.

Inoltre, chi è amante delle diete sa benissimo che la barbabietola può essere un alimento utilissimo in questo caso. Permette infatti di mantenere il proprio peso forma avendo pochissime calorie e donando sazietà per via del suo alto contenuto di fibre e acqua.

Anche le foglie contengono proprietà benefiche

Infine, anche le foglie di barbabietola hanno proprietà benefiche. Infatti, hanno grandi effetti positivi sulla salute dei nostri occhi per via della luteina e zeaxantina che contengono proprietà antiossidanti. Quindi si può dire che tutte le ricette fatte con le barbabietole sono molto salutari.

Il motivo è che sono ricche di antiossidanti e regalano benessere al nostro fegato e anche alla cistifellea. Inoltre, favoriscono anche una migliore diuresi combattendo i dolori dei calcoli biliari. Concludendo, in molti avranno voglia di provare quest’ortaggio non appena scoperti quali sono i suoi grandi benefici per il corpo e la salute.