Siamo abituati alle uova magari di colore diverso. Sappiamo che possiamo acquistarne con il guscio più chiaro o più scuro. Alcune sono perfino bianche! Ci sono però altre differenze nell’aspetto comune delle uova che a volte possono confonderci.

In questo caso la tentazione è quella di buttare via l’uovo perché potrebbe avere qualche difetto. Se in alcuni casi questo è vero, c’è un caso in cui buttare l’uovo sarebbe un grave errore. Se le uova hanno questo strano aspetto non dobbiamo spaventarci, al loro interno si cela una gustosa sorpresa.

Tutta questione di dimensioni

Quando compriamo le uova in negozio spesso queste sono suddivise per dimensione. Quelle più grandi, ad esempio, vengono vendute spesso in confezioni a parte proprio per le loro dimensioni. Chi invece ha le galline in casa sa bene che la dimensione delle uova può variare molto. In alcuni casi queste differenze non ci preoccupano.

A volte l’uovo però assume dimensioni molto più grandi delle altre uova. Ma non solo, la sua forma può anche essere leggermente allungata. Queste uova possono raggiungere anche i 90 grammi di peso. Che fare in questo caso? Non bisogna preoccuparsi, anzi, queste uova sono decisamente speciali.

Una gradevole sorpresa

Una volta rotte queste uova ci accorgeremo subito che c’è qualcosa di diverso. Queste uova, infatti, possono contenere ben due tuorli! Ecco perché se le uova hanno questo strano aspetto non dobbiamo spaventarci: al loro interno si cela una gustosa sorpresa. L’uovo è quindi assolutamente commestibile ed è perfetto per chi ama i tuorli. Ma perché questo accade? La produzione di un doppio tuorlo è più comune nelle galline giovani, in cui l’ovaio non è ancora ben stabilizzato.

Solitamente, infatti, l’ovaio delle galline produce un solo tuorlo per volta. Questo scende poi nella sacca vitellina, dove sarà avvolto da guscio e albume. In alcuni casi, però, sono ben due i tuorli a scendere e in questo caso l’uovo avrà questo aspetto particolare! Niente paura quindi, un uovo più grande del normale spesso ci regalerà un tuorlo in più.