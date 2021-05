Pulire la casa quando all’interno ci vive un cane o un gatto può diventare alle volte veramente un’impresa. Questi animali infatti lasciano una quantità di peli impressionante, a prescindere dal periodo dell’anno in cui ci si trova. E proprio per quanti sono, questi si vanno ad incastrare ed inserire negli angoli più impensabili, anche nelle stanze dove gli animali non entrano. Questo perché il vento li trasporta per tutta casa come, ovviamente, anche le scarpe e le ciabatte con cui si cammina per l’abitazione.

Il posto più fastidioso

Così come in quest’anno sono cambiate le abitudini di tutti, anche la convivenza con gli animali domestici è diventata più assidua e frequente. Se per molti aspetti si tratta senza dubbio di una gioia, per altri non è proprio così. Ci si riferisce ovviamente al fatto che, stando in casa per molto più tempo, diverse persone hanno dovuto trovare dei modi per convivere tutto il girono con questo fastidioso problema. Scoprendo, o inventandosi, metodi per sbarazzarsi dei peli dai posti più impensabili. Per questo sarà svelato come per togliere i gomitoli di peli incastrati sotto le ruote delle sedie basta questo piccolo oggetto presente in ogni bagno.

La forma perfetta

Uno dei luoghi preferiti dai peli per aggrovigliarsi ed accumularsi è rappresentato dalle ruote presenti sulle sedie da ufficio. Che ad oggi, lavorando da casa, moltissimi italiani hanno in stanza. Avere le ruote piene di peli vuol dire innanzitutto non riuscirsi a spostare bene. Ed in secondo luogo significa avere una postazione di lavoro sporca. Che non dona quel senso di ordine e pulizia, necessario per lavorare in tranquillità. Ecco quindi in che modo per togliere i gomitoli di peli incastrati sotto le ruote delle sedie basta questo piccolo oggetto presente in ogni bagno.

Ovvero il tagliaunghie. Ed effettivamente in pochi ci pensano ma questo strumento, per la forma della punta che presenta, si rivela perfetto per questo scopo. Basterà infilare il taglia unghie nello spazio accanto alla ruota dove i peli si sono aggrovigliati, e acchiapparli con quest’ultimo. Per essere certi di eliminarli tutti si consiglia di girare la ruota di modo da riuscire a rimuoverli da tutto il perimetro del meccanismo che la tiene. Ed ecco che, con pochi secondi e uno strumento comunissimo, si sarà risolto un fastidiosissimo problema.