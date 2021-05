Le varietà di cioccolato sono moltissime. Al latte, fondente, extra fondente, amaro, bianco. Ma al di la delle molte varietà, qual è il cioccolato migliore? Partiamo dalla definizione di cioccolato. Per definirsi cioccolato, un prodotto deve avere fave di cacao, cacao magro e cacao in polvere, oltre a saccarosio e burro di cacao. Il cacao magro deve essere almeno il 14% del totale, il burro di cacao il 18% e la parte secca derivante dal cacao deve essere almeno il 35% della composizione totale.

Se pensiamo al cioccolato ci viene in mente la Svizzera. Eppure pochi sanno che i produttori italiani di cioccolato sono tra i migliori al mondo. Inoltre sono concentrati soprattutto nelle regioni della Toscana e del Piemonte. Spesso, però, si tratta di nomi che sono sconosciuti alla maggior parte delle persone. Ed è un peccato perché il loro cioccolato è di altissima qualità. In molti al supermercato comprano la varietà più scarsa di cioccolato perché non sanno che questo è il più buono ed il migliore. Chi vuole, può provare, almeno una volta, anche il cioccolato di alta qualità che si può trovare nelle pasticcerie più rinomate delle diverse città.

Per riconoscere un cioccolato di altissima qualità occorre guardare ad alcuni fattori. Prima di tutto l’aspetto. Alla vista la tavoletta si deve presentare lucente e liscia e devono essere assenti trasudazioni di burro di cacao. Inoltre quando si spezza non deve sbriciolarsi. Il profumo della tavoletta deve essere intenso e non si deve avvertire odore di rancido. Al palato il cioccolato deve essere liscio e non si devono avvertire sulla lingua piccoli grumi di polvere di cacao.

È proprio al palato che si distingue un cioccolato di media qualità da uno di ottima qualità, specialmente sulla varietà fondente. Aumentando la percentuale di cacao oltre il 70%, quello di qualità si scioglie in bocca e non si avverte la sensazione di polveroso e il sapore di amaro. Se questo accade, allora il cioccolato non è di elevato livello qualitativo.

