La rosa è la regina di tutti i fiori e proprio per questo motivo è veramente conosciutissima. Ogni qual volta ci sia una ricorrenza importante, in pochi non puntano su questo magnifico esemplare. È il simbolo dell’amore, nella sua variante rossa, che nel linguaggio dei fiori indica passione. Ma ne esistono infiniti colori ed infinite varietà che stupiscono tutti coloro che le osservano per la prima volta. Ne esistono con tonalità rosa, gialle, bianche, fucsia, bordeaux ed ancora con petali più ampi o più piccoli, vellutate, bicolore. Questo fiore non smette mai di stupirci e di conquistarci proprio per la sue tantissime versioni.

Come mantenere le rose in vaso a lungo utilizzando questi semplici elementi che troviamo in casa e che ci assicurano un risultato sensazionale

Proprio per la sua notorietà e per la sua bellezza, la rosa è il fiore più regalato in diverse occasioni. Una volta che ci ritroviamo questa gradita sorpresa vogliamo a tutti i costi mantenerle il più a lungo possibile. Allora quale dritta seguire per farle resistere per più giorni? Semplicemente una volta messe nel vaso con acqua possiamo aggiungere o un piccolo pezzo di carbone, o un’aspirina o infine qualche goccia di candeggina. Questi elementi serviranno alla rosa per mantenerla rigogliosa più a lungo. Da oggi non dovremmo più buttare le rose appassite grazie a questo semplice riutilizzo più un consiglio che ci permetterà di ammirarle per sempre.

Quando saranno sfiorite non buttiamole ma diamo una nuova vita seguendo questo utilissimo consiglio

Una volte che per cause naturali, le rose incominceranno a sfiorire, non è arrivato il momento di buttarle ma diamo una nuova vita. È molto semplice il procedimento da andare a seguire una volta giunti a questo punto. Innanzitutto togliamo il fiore rimasto e tutte le possibili foglie. A questo punto tagliamo la base dello stelo in maniera obliqua ed andiamo ad inserirlo all’interno di una patata. Prepariamo un vaso riempiendolo per metà di terra sul quale adagiare la nostra patata infilzata con la rosa e copriamo il tutto con altra terra. Per proteggere lo stelo in superficie dal vento o troppa acqua, tagliamo una bottiglia di plastica delle dimensioni giuste e ancoriamo bene al terreno andando a realizzare una mini serra.

In definitiva da oggi non dovremmo più buttare le rose appassite grazie a questo semplice riutilizzo più un consiglio che ci permetterà di ammirarle per sempre.