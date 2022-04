La pioggia ha cominciato finalmente a cadere sul nord Italia. Nonostante il clima poco clemente di questi giorni, tradizionalmente, con aprile inizia il vero tempo di primavera. Si entra nel clou di questa stagione spettacolare. Le giornate si sono ormai allungate e si sta sempre più tempo all’aperto.

Tutte cose all’apparenza scontate, ma ci ricordiamo cosa stavamo facendo due anni fa più o meno in questo periodo? Eravamo quasi tutti chiusi in casa, per l’esplodere di una pandemia che avrebbe cambiato le nostre vite. Sono stati momenti molto duri per tante persone. Diverse famiglie si sono dedicate alla cucina per cercare di ingannare il tempo. Una delle preparazioni più comuni era quella dei biscotti, spesso per consumarli tra merenda e colazione.

Oggi andremo a proporre una ricetta piuttosto famosa in una determinata regione italiana. È in Liguria, infatti, che sono nati i canestrelli. Da lì sono partiti per conquistare, idealmente, anche le regioni vicine, Piemonte ed Emilia Romagna in particolare, per poi diffondersi in tutta la Penisola.

Una ricetta semplice e veloce, che richiede solo 4 ingredienti e che andiamo subito a descrivere. Proviene da Genova, ma è facilissima da seguire, per portarla nelle case di ognuno di noi. Ci serviranno:

300 grammi di farina;

190 grammi di burro;

100 grammi di zucchero;

1 uovo.

Dolce, facile ed economico questo biscotto tipico di una regione d’Italia che si prepara in 10 minuti con soli 4 ingredienti

Queste sono dosi sufficienti per circa una ventina di biscotti. Chiaramente, per averne di più, basterà aumentarle, mantenendo, però, le proporzioni.

Prima di metterci con le mani in pasta, diciamo così, bisognerà che il burro sia ammorbidito. Per questo, lo dovremo tirare fuori dal frigorifero almeno 4 ore prima. Poi lo andremo ad amalgamare, in una ciotola, con un cucchiaio di legno, insieme allo zucchero. Dobbiamo formare un composto cremoso e omogeneo.

Dopodiché romperemo l’uovo e ne prenderemo solo il tuorlo, lasciando in una scodella l’albume. Lavoreremo il rosso insieme agli altri due ingredienti. Quindi, sarà la volta della farina. Aggiungiamola a poco a poco e iniziamo ad amalgamarla con il cucchiaio. Poi rovesceremo l’impasto sul piano di lavoro e andremo a lavorarlo con le mani. L’importante sarà toccare poco la pasta e cercare subito di andare a formare un composto elastico e omogeneo.

Quando lo avremo ottenuto, lo avvolgeremo in un foglio di carta da forno e inizieremo a stenderlo avvalendoci di un mattarello. Lo spessore della pasta dovrà raggiungere al massimo un centimetro, meglio se qualcosa meno.

A quel punto, potremo usare la formina tipica del canestrello e iniziare a formare i biscotti. Andremo a spennellare con l’albume messo da parte in precedenza e a cuocere in forno per 10 minuti, a una temperatura di 180 gradi.

Lasciamo raffreddare e, se vogliamo, possiamo spolverarli con dello zucchero a velo. Dolce, facile ed economico, questo biscotto tipico della Liguria è pronto. Il canestrello, pasta frolla morbida e friabile che conquisterà il nostro palato.

Approfondimento

Come preparare dei super biscotti allo zafferano da gustare nella magica notte di Halloween