Quando si è in vacanza e arrivano le meritate ferie si cercano posti in cui poter trascorrere momenti di relax. È anche vero, però che c’è chi preferisce approfittare di questi giorni per andare alla scoperta di nuovi luoghi.

L’Italia in questo offre davvero un elenco infinito su cui c’è l’imbarazzo della scelta. Ad esempio come questa spiaggia d’oro da mille e una notte poco conosciuta. Oppure luoghi di cultura come la bellissima Betlemme italiana che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita.

Basta solo scegliere il tipo di vacanza e non si rimarrà insoddisfatti. È vero anche che è possibile unire più cose insieme come spiaggia e cultura. Infatti, in Italia questo luogo suggestivo uscito da una fiaba è perfetto per una gita indimenticabile.

Per chi si trova nei pressi di Gaeta in provincia di Latina, nel Lazio meridionale è proprio possibile un’esperienza del genere.

Il Santuario della Santissima Trinità

Infatti, oltre alle meravigliose spiagge che uno può godersi tranquillamente, è possibile anche vedere uno dei luoghi più magici che esistano in Italia.

Stiamo parlando del Santuario della Santissima Trinità o anche detto della Montagna Spaccata. Si trova nella parte occidentale del Monte Orlando vicino a Serapo (in cui c’è una delle più belle spiagge del posto).

Si può considerare uno dei luoghi più suggestivi di Gaeta. Ogni hanno ospita un sacco di turisti che rimangono incantati di fronte alle fenditure del promontorio.

All’interno c’è un vero e proprio itinerario, e il Santuario è diventato famoso perché vi hanno pregato tantissimi pontefici e non solo.

Le leggende sulla Montagna Spaccata

Fra questi possiamo ricordare papa Pio IX, ma anche tanti sovrani e santi, fra cui san Filippo Neri. Secondo la leggenda, infatti, proprio san Filippo Neri si dice abbia vissuto dentro la Montagna Spaccata dove esiste il suo giaciglio in pietra il cui nome è “Il letto di San Filippo Neri”.

Il percorso all’interno prevede anche la visita alla famosa e suggestiva “Grotta del Turco” che si narra venne alla luce dopo la morte di Cristo. In realtà c’è anche un’altra tradizione legata a questa Grotta.

Si parla dell’impronta di una mano impressa su una roccia. Infatti, lungo la scalinata che porta all’interno della montagna c’è una cosa molto suggestiva da vedere. Basta fare attenzione alla spaccatura nella roccia a destra dove c’è un’iscrizione in latino con sopra un’impronta di una mano traslucida.

Si narra che tale impronta sia di un miscredente turco scettico sull’origine della spaccatura della montagna. Per via di questa sua mancanza di fede, la leggenda vuole che appena appoggiata la sua mano sulla roccia, questa si liquefò lasciando l’impronta.

Quindi dopo un bel bagno a mare si può decidere di visitare uno dei luoghi più incredibili che sembra uscito da un libro ed è consigliatissimo a tutti. Specialmente agli amanti delle tradizioni e delle avventure.