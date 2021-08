Il mondo del lavoro è in continua e costante evoluzione. Poco tempo fa abbiamo parlato delle professioni più strane del mondo. Oggi ci concentreremo su un altro aspetto: quello della ricerca del lavoro e delle opportunità che abbiamo a disposizione. Soprattutto se il nostro sogno è quello di guadagnarci da vivere fuori dall’Italia e di fare nuove esperienze. Quindi ecco le lauree che ci permetteranno di trovare facilmente un buon lavoro all’estero. E soprattutto i Paesi del Mondo in cerca di specifiche, e spesso ben pagate, professionalità.

A guidare la graduatoria delle migliori lauree per trovare lavoro fuori dall’Italia ci sono quelle ingegneristiche. E questo per tutti gli indirizzi. Negli Stati Uniti la richiesta di ingegneri specializzati in informatica è continua. Per chi, invece, si laurea in ingegneria edile o civile un consiglio è quello di guardare ai Paesi del Medio ed Estremo Oriente. I professionisti di questi indirizzi sono molto ricercati e pagati profumatamente.

Ottime possibilità anche per chi si laurea in Relazioni Internazionali e aspira a una carriera diplomatica. I professionisti del settore sono tra i più ambiti nelle organizzazioni governative e non governative e possono trovare buoni sbocchi anche nel settore privato. In questo campo può essere molto utile fare un’esperienza all’estero anche prima di conseguire la laurea. Magari nelle città sedi di importanti organismi internazionali come Bruxelles o New York.

Laurea in Medicina e Informatica

Negli ultimi anni sono aumentate le richieste per i professionisti dei vari campi delle scienze mediche. Chi sogna una carriera di ricercatore può rivolgersi tranquillamente agli Stati Uniti. Al di là dell’Oceano si investe moltissimo nella ricerca e se vogliamo specializzarci in questo campo troveremo moltissime opportunità.

I laureati in Infermieristica, invece, potrebbero facilmente trovare lavoro nel Regno Unito. Nell’ultimo periodo il fabbisogno di personale specializzato è aumentato a dismisura. Discorso molto simile per i medici che oltre a guardare all’Europa possono cercare lavoro nei Paesi del Medio Oriente e in India. Sarà necessario conoscere bene almeno una lingua oltre all’inglese ma le opportunità lavorative non mancheranno.

I laureati in Informatica possono dormire sonni tranquilli e guardare con ottimismo al futuro. In Europa gli sviluppatori di app e software sono ricercatissimi e tra i più pagati. Il Paese che offre i margini di guadagno e di carriera migliori, però, è il Giappone. Da anni è sul podio degli Stati che investono di più nell’innovazione tecnologica ed è la meta più ambita dagli informatici.

