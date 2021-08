L’Italia è piena di posti fantastici ed molto ricercata dai turisti, soprattutto nei mesi estivi. È un luogo in cui natura e cultura si intrecciano e ogni gita porta a scoprire luoghi ricchi di magia.

L’estate richiama tanti turisti specialmente dall’estero per scoprire le nostre meraviglie, in particolare le nostre spiagge. È in Italia questa spiaggia d’oro da mille e una notte poco conosciuta.

Per ammirarla e goderla bisogna spostarci in una delle nostre isole. Stiamo parlando della Sicilia in cui si possono ammirare borghi marinari e spiagge spettacolari.

In particolare le spiagge sono bellissime da scoprire perché racchiudono un viaggio infinito che permette di trasportarci da un punto all’altra dell’isola.

Nelle prossime righe parleremo della spiaggia del Kafara, o anche detta spiaggia dei 100 gradini, un litorale perfetto per il relax situato nella costa palermitana.

Il nome della spiaggia deriva dalla grande struttura alberghiera famosissima negli anni ’80. La sua posizione è nel territorio di Santa Flavia, esattamente nella parte destra del golfo naturale con all’opposto Capo Zafferano. In questo punto ci sono tanti accessi al mare davvero suggestivi tra cui quella della spiaggia del Kafara.

Le sue principali caratteristiche sono i piccoli sassolini come tutti quelli che si trovano in questa costa dorata con il mare dai mille colori davvero suggestivi. Il suo accesso è ben visibile grazie ai gradini da cui il soprannome la spiaggia dai 100 gradini.

Questo fa sì che si richieda una minima organizzazione dato comunque la fatica di farli sia all’andata che al ritorno. È possibile infatti passare un’intera giornata al mare rilassandosi ma ovviamente bisogna attrezzarsi. Servono quindi borsa termica, pranzo a sacco, ombrellone e quant’altro possa essere utile.

Consigli su come raggiungere la spiaggia dai 100 gradini

Come raggiungere la spiaggia del Kafara? Santa Flavia dista circa 17 km da Palermo e basta percorrere in auto la Strada Provinciale 23 o litoranea Mongerbino. Poiché si trova in uno dei golfi più belli della Sicilia è da segnare in agenda come un suggestivo posto dell’isola da vedere in estate.

