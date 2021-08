La scorsa notte sono giunte dall’INPS importanti disposizioni in merito ai pagamenti del reddito di cittadinanza (RdC) di metà mese. Fino a qualche giorno fa, infatti, le indiscrezioni parlavano di un anticipo della ricarica dal 15 al 13 del mese. A sorpresa, invece, l’Ente di Previdenza ha anticipato ad oggi, 10 agosto, l’inizio dei pagamenti.

Questa non sarà l’unica novità per i beneficiari del RdC. Facciamo allora il punto della situazione: dunque, sono in arrivo soldi e interessanti novità per i percettori del reddito di cittadinanza.

L’appuntamento di metà mese

Anzitutto, come anticipato, la ricarica di metà mese è stata spostata di ben 5 giorni rispetto alla data canonica (il 15 di ogni mese).

Tuttavia, i beneficiari interessati da tale disposizione sono solo una parte dei percettori complessivi del RdC.

Tra questi troviamo infatti chi ha inoltrato la domanda per la prima volta e aspetta la prima ricarica in assoluto. Poi vi sono coloro i quali hanno rinnovato la domanda a luglio dopo i primi 18 mesi canonici. Infine chi aspetta eventuali ricariche arretrate (legate, ad esempio, alla presentazione dell’ISEE) o le integrazioni dei bonus omnicomprensivi dei 1.600 o 2.400 euro.

Da stamane, dunque, i flussi dei pagamenti saranno gestiti da Poste Italiane. Ovviamente i soldi non arriveranno a tutti oggi, ma la presenza della disposizione è una garanzia che stanno per essere caricati a breve.

L’appuntamento del 27 agosto

Per l’accredito standard, invece, l’appuntamento è come sempre rimandato al 27 del mese, che ad agosto sarà di venerdì. In quella data avremo la consueta ricarica mensile, ossia quella che va dalla seconda fino alla diciottesima (mensilità).

Al riguardo, l’accredito di agosto potrebbe subire qualche modifica negli importi ed essere legata al recupero del c.d. “non-speso” semestrale. Ricordiamo infatti che RdC non contempla la possibilità di risparmiare sulla ricarica mensile.

L’INPS inoltre da giorni ha avvisato che neanche con la ricarica di agosto ci dovrebbe essere l’accredito dell’assegno unico (AU) ponte per i figli minori. Ricordiamo infatti che i percettori di RdC riceveranno in automatico gli importi spettanti. Quest’ultimi, invece, stanno arrivando già (da lunedì 9) a chi ha dovuto presentare apposita domanda per l’AU.

Pertanto la ricarica del RdC di settembre sarà particolarmente ricca in quanto ci saranno anche gli arretrati sull’AU, con competenza dal 1° luglio.

Sono in arrivo soldi e interessanti novità per i percettori del reddito di cittadinanza

Molto presto saranno attivate anche altre due importanti novità. Nello specifico, esse riguardano i pagamenti e le variazioni nei limiti di prelievo, come avevamo già visto.

Al riguardo, però, si attende ancora la pubblicazione sia della modulistica che delle istruzioni operative da parte dell’Ente di Previdenza. Solo dopo, infatti, sarà possibile procedere per chiedere (per chi lo desidera) una card RdC per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare.

