Non sempre si ha voglia di cucinare, soprattutto dopo una giornata faticosa di lavoro o faccende domestiche. Per una serata di relax e TV, però, qualche stuzzichino pronto in pochi minuti forse lo si può fare.

Una vera leccornia sono i popcorn conditi nei modi più inaspettati e pronti in un lampo. Inoltre, in soli 10 minuti possiamo preparare degli stuzzichini al formaggio che faranno impazzire grandi e piccini.

Giusto il tempo di accendere la TV e si potranno sgranocchiare per una rilassante serata film.

Cosa serve per preparare i grissini al Parmigiano Reggiano e spezie

È incredibile quante cose si possono fare con un rotolo di pasta sfoglia e poco tempo. Tra queste, ci sono sicuramente gli squisiti grissini con Parmigiano Reggiano aromatizzati alle spezie.

Per prepararli serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia quadrata;

150 g di Parmigiano Reggiano grattugiato;

1 uovo;

semi di lino quanto basta;

sale e pepe quanto basta;

una spezia a piacere.

Prima di tutto, bisogna tirare fuori dal frigorifero la pasta sfoglia. Dopo qualche minuto, si può stendere con la sua carta da forno su un piano di lavoro.

Nel frattempo, in una ciotola si dovrà sbattere l’uovo con l’aiuto di una forchetta e aggiustare di sale e pepe. Poi, con l’aiuto di un pennellino per dolci bisognerà spennellare d’uovo la pasta sfoglia.

Quindi, si può passare al condimento.

Bastano 10 minuti per preparare stuzzichini al formaggio aromatizzati deliziosi e croccanti pronti da sgranocchiare

Per aromatizzare gli stuzzichini, aggiungere sulla pasta sfoglia il Parmigiano Reggiano grattugiato, sale, pepe e una spezia a piacere. Chi ama i gusti forti può aggiungere per esempio la paprika o il curry. In alternativa, per un gusto più delicato, optare per timo o rosmarino.

Aiutandosi con una rotella per tagliare la pizza, formare delle striscioline di pasta sfoglia larghe circa due centimetri.

Ogni strisciolina si dovrà arrotolare con le mani sul lato corto per dare agli stuzzichini la tipica forma a molla dei grissini.

Quindi, si dovrà spostare la carta da forno con le striscioline su una teglia. Intanto, il forno sarà da impostare a 200 gradi.

A questo punto, si può dare un’ultima spennellata d’uovo alle striscioline di pasta sfoglia, aggiungendo anche una manciata di semi di lino. Oltre a dare un gusto unico, questi semi potrebbero aiutare la salute cardiovascolare.

Dopo 5 minuti, è il momento di sfornare i nostri squisiti grissini. Quindi in tutto bastano 10 minuti per preparare stuzzichini al formaggio gustosissimi ed appetitosi. Per approfittare del forno e risparmiare in bolletta, infornare anche la verza preparata in questo modo per un contorno dannatamente sfizioso.