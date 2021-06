Mare e nuotate. Queste sono le prime cose che ci vengono in mente quando pensiamo all’estate. E per fare una bella nuotata rigenerante l’ideale sono delle belle acque limpide e cristalline come quelle che vediamo sulla copertina dei cataloghi di viaggio. Ma per avere un’acqua del genere non c’è bisogno di andare molto lontano. A Sirmione, rinomata località del Lago di Garda, si trova Giamaica beach. Chiunque la vede pensa che si tratti dei Caraibi eppure questa spiaggetta dalle acque limpide e cristalline si trova nel Nord Italia.

Oltre che acqua limpidissima e trasparente, a Giamaica beach troviamo lastroni di pietra erosi da vento e acqua ideali per sdraiarsi e prendere il sole stando a mollo nell’acqua bassa. Così possiamo abbronzarci senza partire il caldo!

Data la conformazione del luogo, si consiglia di raggiungere la zona indossando scarpette apposite per entrare in acqua in modo da non scivolare e farsi male.

Come arrivare a Giamaica beach

Per raggiungere questa magnifica spiaggetta bisogna anzitutto arrivare a Sirmione. Entrare nel borgo e da qui proseguire per la strada che sale per circa 2 chilometri. A disposizione vi è anche un comodo trenino che porta davanti alle Grotte di Catullo.

Una volta giunti al sito archeologico, poco prima dell’entrata alle Grotte, c’è una strada che scende in basso verso il lago. Imboccare questo sentiero e percorrerlo. Il paesaggio merita perché il tragitto è costeggiato da bellissime piante di ulivo.

E una volta arrivati, ogni fatica sarà ripagata dalla meravigliosa vista. Infatti, chiunque la vede pensa che si tratti dei Caraibi eppure questa spiaggetta dalle acque limpide e cristalline si trova nel Nord Italia.

In estate, soprattutto nei week end, Giamaica beach è molto affollata. Per riuscire a sistemarsi comodamente in un posticino sulle pietre oppure più comodamente su sdraio e lettini (forniti dal bar presente in loco), è meglio arrivare la mattina presto. Così facendo oltre ad accaparrarsi un luogo tranquillo dove prendere il sole, è possibile godere anche di un po’ di relax in santa pace e tranquillità.

Dopo una bella mattinata in spiaggia, chi non ama la confusione, verso l’ora di pranzo o nel primo pomeriggio può approfittare per visitare il centro di Sirmione o la deliziosa Lazise che si trova a meno di 20 minuti di auto.