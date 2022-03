Durante la pandemia milioni di italiani hanno iniziato a praticare sport e attività fisica. Moltissimi si sono iscritti in palestra ma molti altri si allenano in casa. Se sappiamo quali esercizi praticare, non è difficile realizzare un workout completo anche tra le mura domestiche. Bastano un tappetino, degli attrezzi e tanta forza di volontà per un allenamento efficace ed economico.

Possiamo seguire dei tutorial su Internet oppure basarci su riviste del settore. L’importante è sempre avere un abbigliamento adeguato e non sforzare troppo. Oggi parleremo di un allenamento perfetto per la parte bassa del corpo. Spiegheremo perché per cosce sode e sedere da urlo bastano dieci minuti di questi esercizi semplici e divertenti.

Un accessorio sempre più amato

In passato allenarsi significava usare attrezzi come tapis roulant, manubri e pesi. Negli ultimi anni si è sempre più affermata la tendenza di fare esercizi a corpo libero, con esercizi mirati allo sviluppo e alla tonificazione dei muscoli. Sembra incredibile ma in casa nostra senza attrezzi possiamo eseguire un allenamento completo per tutto il corpo. L’importante è fare attenzione ai movimenti e all’intensità del lavoro.

Per iniziare possiamo scaldarci saltando la corda per dieci minuti complessivi.

Possiamo, poi, lavorare sulle articolazioni e inserire una piccola una fase di stretching per allungarci.

A questo punto possiamo iniziare ad usare un accessorio sempre più amato, che permette di allenare senza sforzare le articolazioni. Si tratta dell’elastico.

Per cosce sode e sedere di marmo bastano dieci minuti al giorno e un accessorio da 3 euro

In commercio si trovano diversi tipi di elastico, di spessori e resistenze diverse. Questo accessorio si presta a diversi usi e permette di allenarsi in maniera sempre più intensa.

L’esercizio che vogliamo fare noi è un semplice squat, che verrà realizzato con intensità crescenti.

Possiamo posizionare l’elastico attorno alle cosce, subito sopra alle ginocchia. A questo punto iniziamo a fare i nostri squat, tenendo i piedi saldi a terra e i gomiti in avanti per bilanciare. Possiamo eseguire varie ripetizioni alternando pause di dieci secondi.

L’elastico permette di sforzare la parte delle cosce e dei glutei con un effetto incredibile. Se faremo questo esercizio con costanza, avremo risultati visibili. Le cosce saranno più toniche e i glutei più sodi e rotondi. Il segreto è non saltare mai un giorno di allenamento.

