Il primo pensiero è essere pronte e depilate per la prova costume. In realtà, non si considera mai che la nostra pelle subisce un forte stress a ogni ceretta. Stress che aumenta con le depilazioni frequenti che solitamente si fanno in estate.

Allora, qual è il miglior modo per essere lisce senza mettere a rischio la salute della nostra pelle? Scopriremo che in estate per una depilazione perfetta basta non fare questi terribili banali errori. Ecco tutti i consigli per fare una ceretta efficace, che duri a lungo e senza controindicazioni.

Tante e troppe cerette

Il pensiero che qualcuno possa notare l’unico peletto sfuggito alla ceretta ci manda fuori di testa. E allora continuiamo a passare e ripassare con la striscia, oppure a ripetere la ceretta a distanza di una settimana. Ecco il primo grande errore. Infatti, la nostra pelle non è certo felice di ricevere tutto questo stress e con l’azione del sole potrebbe infiammarsi o irritarsi. La depilazione non dovrebbe essere ripetuta prima di 3 settimane, per far crescere il pelo sano e forte.

Per questa ragione dobbiamo avere un po’ di pazienza e sfruttare le pinzette per rifinire la depilazione ed eliminare fino all’ultimo pelo. Badiamo bene che la ceretta sarà più efficace se facciamo un gommage il giorno prima. In questo modo esfoliamo la pelle dalle cellule morte e dalle impurità, eliminando anche i peli sottopelle.

In estate per una depilazione perfetta basta non fare questi terribili banali errori

Ceretta o passata di rasoio veloce, piuttosto che crema depilatoria, e poi subito vestite e fuori di casa. Assolutamente una cosa sbagliata da fare. Per ogni tipo di depilazione dobbiamo sempre dedicare subito dopo qualche minuto all’idratazione della pelle. Dopo aver eliminato i residui di ceretta, passiamo una crema idratante e lenitiva che dona elasticità e protezione. In estate meglio evitare l’olio che a contatto col sole frigge e aumenta l’irritazione.

Al contempo, dopo la ceretta non buttiamoci subito a mare o in pieno sole. Il sale insieme ai raggi solari crea irritazione in un momento in cui la pelle è più sensibile. Inoltre, i pori dilatati dalla ceretta hanno maggiori possibilità di contrarre infezioni a contatto con sabbia, asciugamani e altre superfici. Allo stesso modo preferiamo una ceretta prima della doccia o del bagno a mare. La pelle dopo la doccia è molto più sensibile e i peli più morbidi.