La cura delle pelle richiede tempo e il prodotto giusto. Oggi la cosmetica naturale ci regala tanti rimedi che non inquinano il nostro corpo. Bisogna comunque saper scegliere rispetto alle problematiche della nostra pelle.

Molte persone soffrono di peli incarniti. Ciò è dovuto alla depilazione, sia maschile che femminile, ma anche a predisposizioni genetiche o secchezza della pelle. Oltre che un problema estetico, i peli incarniti possono degenerare nella dolorosa follicolite infettiva. Ecco perché è bene conoscere le strategie per evitare la comparsa di peli incistati o sottopelle.

Questo articolo fornisce consigli preventivi e anche risolutivi semplici ed efficaci. Ecco come sconfiggiamo i peli incarniti con un solo incredibile ingrediente e impariamo come eliminarli per non avere spiacevoli conseguenze.

Cause dei peli incarniti e della follicolite

Una pelle stressata e soggetta a continue cerette o all’uso di rasoio presenterà peli incarniti o sottopelle. Basta radere nella direzione sbagliata o detergere male la pelle subito dopo la ceretta. Un’altra causa è la mancanza di idratazione. Bere poca acqua, soffrire di ritenzione idrica e pelle secca, sono tutte caratteristiche che non permettono una corretta crescita del pelo. Anche le creme depilatorie, che tagliano il pelo e non lo strappano, possono generare irritazioni, infiammazioni e indebolimento del pelo.

La follicolite non è altro che un aggravarsi della situazione di infiammazione. Ciò è dovuto a un batterio, lo stafilococco, che si nasconde tra le lame del rasoio. Esiste anche una follicolite fungina o virale. Si può manifestare sul viso, sotto le ascelle, sulle gambe o l’inguine. I sintomi sono peli sottopelle seguiti da brufoli o pustole, prurito e dolore acuto.

Per evitare la comparsa di peli incarniti e di follicolite, è necessario prestare attenzione alla cura della nostra pelle. Soprattutto dopo i trattamenti estetici citati nelle righe sopra. Dopo la ceretta, la pelle dovrà essere idratata e protetta dalle irritazioni. In seguito, sarà necessario preoccuparsi di continuare a mantenere l’idratazione e curarsi di esfoliare la pelle per consentire una ricrescita adeguata del pelo. Un semplice scrub a base naturale può fare la differenza.

Negli anni, uno dei rimedi che ha dimostrato più efficacia è l’olio di mandorle dolci. Al contrario di altri oli, non crea una patina che non lascia traspirare la pelle, ma la idrata. Basta che non sia utilizzato puro, ma sempre diluito con una goccia d’ acqua. Questo permette di ammorbidire la pelle e consente ai peli di fuoriuscire naturalmente.

Un altro accorgimento nella rimozione dei peli incarniti è che ciò avvenga tramite esfoliazione o, come rimedio estremo, con la pinzetta o l’ago. Fondamentale è che la piccola ferita venga immediatamente disinfettata per non creare ulteriori infezioni.