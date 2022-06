La ricerca del lavoro di chi cerca un’occupazione o semplicemente vuole cambiarla è sempre impegnativa. É sicuramente molto interessante la doppia opportunità presente sul sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna. Con diploma o laurea si può partecipare a due diversi bandi di concorso pubblico. Ma meglio spiegare un po’ più nel dettaglio di cosa si tratta.

Un bando dei due è per i laureati

Il primo bando di concorso pubblico è valido per 3 posti a tempo pieno e indeterminato. I ruoli disponibili sono di istruttore direttivo amministrativo contabile. La categoria è D, la posizione economica D1. Tra i requisiti c’è il diploma di laurea. La domanda di partecipazione deve avvenire in modalità telematiche, attraverso la procedura indicata nell’avviso.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice avrà a disposizione 80 punti. Al massimo 8 punti saranno per i titoli di studio e 12 per i titoli professionali. A essi aggiungono massimo 30 per la prova scritta (minimo richiesto è 21/30) e 30 per la prova orale (sempre minimo richiesto 21/30). I dettagli relativi alle attribuzioni di punteggio e alle materie delle prove sono specificati sull’avviso.

Con diploma o laurea si può partecipare a questi due bandi di concorso pubblico in scadenza a luglio

Sono, invece, 9 i posti disponibili a tempo pieno e indeterminato con il bando di concorso pubblico per assistente amministrativo contabile. In questo caso si parla di categoria C e posizione economica C1. Il requisito di ammissione come titolo di studio è il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado.

L’iscrizione avviene in modalità telematica, allo stesso modo dell’altro concorso citato. Anche in questo caso la commissione esaminatrice avrà 80 punti da dividere tra titoli di studio (massimo 8), titoli professionali (12), prova scritta (massimo 30 e minimo richiesto 21/30) e prova orale (massimo 30 e minimo richiesto 21/30).

I dettagli disponibili sul bando di concorso pubblico

Entrambi i concorsi pubblici sono in scadenza il prossimo 14 luglio 2022. Tutte le informazioni dettagliate sono presenti sul sito dell’ente, alla voce Selezione Attive della pagina dedicata ai bandi di concorso.

Un’opportunità che vale la pena considerare, tenuto conto che si tratta anche della possibilità di andare a lavorare di una delle più belle e importanti città d’Italia.

E in un periodo in cui cercano i modi per risparmiare su bollette o altre voci del bilancio familiare, trovare un buon lavoro è, ovviamente, un’esigenza di primaria importanza.

