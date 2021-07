Quante volte ci sarà capitato di pensare a una cena leggera magari con idee brillanti ma che richiedono più tempo. E abbiamo finito per ordinare la pizza o peggio ancora il cibo spazzatura, che con tutto il bene del mondo sarà anche buono ma dobbiamo consumarlo con parsimonia. Ecco allora 3 trucchi che pochi conoscono per far diventare una cena leggera ed estiva. Andremo a intervenire su quei piccoli ma significativi particolari che faranno la differenza.

Piatti leggeri ma non per questo meno saporiti

Noi italiani partiamo da un enorme vantaggio rispetto agli stranieri: sappiamo cucinare. È pur vero che altre cucine come quelle orientali sono pure deliziose ma in quanto a unto e fritto lasciano alquanto a desiderare. Quante volte ci capita di tornare dal ristorante etnico e andare alla ricerca di un digestivo? Troppo spesso a dire la verità. Ecco allora che preparare piatti leggeri non vuol dire rinunciare per forza al sapore e al piacere della tavola. Anche perché il nostro paese offre tutti gli ingredienti freschi che potremmo desiderare.

3 trucchi che pochi conoscono per far diventare una cena leggera ed estiva

Il primo trucco è quello di salare poco e utilizzare meno burro possibile e l’olio rigorosamente crudo. Allo stesso tempo evitiamo grassi animali e limitiamo alcuni condimenti troppo saporiti e concentrati. Via libera invece alle spezie e alle erbe aromatiche che oltre al sapore porteranno in dote la salute. Due su tutti? Decisamente aglio e prezzemolo.

Attenzione all’aceto

Scegliere un ottimo aceto sembra facile ma non è così perché dovremmo cercare quello con minor livello di acidità che però spesso comporta meno sapore. L’aceto balsamico rientra perfettamente in questa scelta e non sottovalutiamo nemmeno la salsa di soia che oltretutto fa bene all’organismo.

Il trucco di molti chef

A differenze di molte altre cucine noi italiani abbiamo sia l’inventiva che i prodotti perfetti. È il caso degli agrumi che moltissimi chef stellati usano sempre di più nelle loro preparazioni. Limone, lime e pompelmo sono sempre più in voga sia per il sapore caratteristico sia perché permettono di assorbire ferro e vitamine della carne e del pesce. E non è cosa da poco.

Approfondimento

Gli alimenti che mangiamo tutti i giorni, ma che dovremmo eliminare per stare meglio