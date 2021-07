Gli amanti del pollice verde magari conosceranno buona parte di questi nostri consigli ma altri Lettori forse no. Ci sono delle leggi naturali che dovrebbero impedirci di piantare vicine alcune tipologie di colture per non vederle misere. L’esempio più classico è quello di non piantare assieme e vicini due ortaggi che appartengono alla stessa famiglia. Infatti, si porteranno via a vicenda gli stessi nutrienti e attireranno gli stessi parassiti. Ecco allora le magnifiche 4 coppie di verdure da piantare assieme per un orto rigoglioso.

La più socievole delle colture

Partiamo da quella che potremmo definire la coltura più socievole dell’orto: la lattuga. Potremmo chiamarla davvero un ortaggio per tutte le occasioni tanto non si scontra con i suoi vicini di terra. Ma in modo particolare dicono gli esperti che dia il meglio di sé con i cetrioli. Un abbinamento decisamente salutare e piacevole da portare anche a tavola.

Le magnifiche 4 coppie di verdure da piantare assieme per un orto rigoglioso

Se la lattuga è perfetta per ogni occasione lo stesso non si può dire di un altro frutto comune della terra: la patata. L’abbinamento perfetto per non affamarsi a vicenda è coi fagioli così poi da fare un super minestrone. Ma attenzione a non fare l’errore di piantare patate e pomodori perché sarà davvero un duello all’ultimo nutriente.

Il principe dell’orto

E veniamo a quello che per molti è il principe dell’orto, o, addirittura il re alla pari col rosmarino: il pomodoro. Va d’accordissimo a dividere lo spazio con le cipolle e i cetrioli. Se ci chiediamo come mai pomodori e basilico siano spesso vicini di casa non è dovuto alla futura seppur gustosa caprese. Ma al fatto che la piantina aromatica gli fa da scudo alle larve.

Chiudiamo con i cavoli

Chiudiamo la nostra rassegna con le crucifere ossia la famiglia di cavoli, broccoli e compagnia. Tanto fanno bene al nostro organismo, quanto sono primedonne dell’orto. Non mettiamole mai vicino ai pomodori, ma abbiniamole a lattuga e cipolla.

Approfondimento

