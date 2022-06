L’estate è sicuramente una stagione che porta temperature più gradevoli rispetto a quelle invernali. Il caldo in aumento, però, potrebbe creare qualche problema. E questo, soprattutto, a livello dell’aumento della sudorazione. Questa sarebbe una normale reazione dell’organismo al caldo, utile a far abbassare la temperatura corporea. Ma, all’atto pratico, troppo sudore potrebbe creare disagio a chi si muove all’interno dei più vari contesti sociali. Questo a causa della formazione di evidenti chiazze sui vestiti.

E non solo per quanto riguarda schiena o ascelle. Alcune donne soffrirebbero infatti di eccessiva sudorazione, e della conseguente formazione di aloni bagnati, sotto il seno. Questo problema potrebbe anche causare irritazioni e cattivo odore.

Il sudore sotto il seno

L’eccesso di sudore sotto il seno sarebbe dovuto a un ambiente con temperatura più alta e maggiore umidità. In genere si tenderebbe ad associare sudore e cattivo odore. In realtà, quest’ultimo sarebbe causato dalla macerazione di batteri presenti sulla cute, proliferi soprattutto tra il calore delle pieghe cutanee. Come, ad esempio, quelle presenti sotto un seno abbondante. Ecco perché si svilupperebbe anche il cattivo odore, insieme alle irritazioni. A causa di questo problema, si potrebbero soffrire situazioni imbarazzanti, come macchie sui vestiti nella zona del seno, rossori ed esalazioni sgradevoli.

In estate irritazione, cattivo odore e sudore sotto il seno potrebbero attenuarsi con 1 rimedio naturale più una semplice astuzia

Per contrastare l’eccessiva sudorazione, Humanitas suggerirebbe l’uso di un deodorante antibatterico, che potrebbe limitare la proliferazione dei batteri. Questo potrebbe anche essere usato sotto il seno. Noi vorremmo aggiungere due ulteriori consigli per attenuare il problema. Il primo è un rimedio naturale come l’olio di Argan. Questo potrebbe lenire e prevenire le irritazioni causate dal sudore sotto il seno ed eliminare il cattivo odore. Due gocce di olio di Argan sul solco intermammario potrebbero infatti creare un ambiente sfavorevole alla proliferazione batterica.

Il secondo consiglio riguarda un’astuzia antisudore. Si tratta dell’uso di un reggiseno in cotone, fibra naturale traspirante che potrebbe aiutare a contenere l’eccesso di sudorazione. Le fibre naturali, infatti, potrebbero aiutare la traspirazione cutanea. Quelle sintetiche sarebbero invece da evitare, a causa dell’impedimento alla traspirazione. Usare un reggiseno in fibra sintetica farebbe inoltre sudare di più e l’umidità favorirebbe cattivi odori e irritazioni. Quindi, in estate irritazione, cattivo odore e sudore sotto il seno si potrebbero attenuare grazie alle astuzie descritte. Se però la sudorazione alterasse la qualità della vita, sarebbe bene rivolgersi a un medico per un trattamento opportuno.

