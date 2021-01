C’è una serie TV che sta avendo un successo inaspettato. Stiamo parlando di Lupin, produzione francese distribuita da Netflix. Il successo di questa serie di azione è tale che in pochi giorni è diventata la seconda serie tv più vista all’esordio.

Il protagonista di questa serie di azione è un Omar Sy in splendida forma, le cui azioni ripercorrono quelle del famoso personaggio letterario del ladro gentiluomo. Il successo di questo prodotto sta nell’unire in modo efficace istanze politiche e sociali a tratti ironici e divertenti.

Il successo della serie sicuramente è dato dal ritmo incalzante e dai numerosi colpi di scena. Ora vedremo in che modo possiamo vedere la seconda stagione di Lupin, la serie Netflix del momento. Se siamo appassionati di film e serie tv qui possiamo vedere come usufruire di streaming gratuiti in maniera legale e sicura.

In che modo vedere la seconda stagione di Lupin, la serie Netflix del momento

Tutti si chiedono quando esce la seconda parte di Lupin. In meno di un mese questa serie ha appassionato migliaia di persone e tutti sono curiosi ed impazienti di poter vedere la seconda parte. In che modo è dunque possibile vedere la seconda stagione?

Innanzitutto, dobbiamo evidenziare che gli episodi che sono usciti l’8 gennaio fanno parte della prima stagione che è stata divisa in due. Ora stiamo aspettando la seconda parte della prima stagione, quindi non la seconda stagione vera e propria.

Non si sa con esattezza la data di uscita ma possiamo immaginare che uscirà durante il 2021. Solitamente Netflix fa così per le serie divise in due parte. Probabilmente uscirà verso la fine dell’anno, ma non è escluso che possa uscire durante l’estate.

Come sempre non ci resta che aspettare, nel frattempo chi di noi non ha ancora visto questa serie non deve far altro che recuperare i primi 5 episodi.