Il mercato delle piattaforme di streaming è sempre più fiorente. Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un’esplosione delle piattaforme online che offrono film e serie tv a pagamento. In certi casi è previsto un abbonamento mensile, in altri si può acquistare il singolo contenuto a cui si è interessati. I prezzi mensili si aggirano in media attorno ai 10-15 euro e per l’acquisto di un singolo film attorno ai 3-4 euro. Molti di noi però non reputano opportuno spendere questi soldi. Soprattutto quando esiste un modo per accedere ai contenuti in maniera gratuita. Oggi sveleremo come vedere film e serie TV gratis e senza interruzioni pubblicitarie.

La piattaforma gratuita

A partire dal 2017 la Rai, Radio Televisione Italiana, ha lanciato un’innovativa piattaforma di eccellenza. RaiPlay è una piattaforma di streaming che offre contenuti di qualità eccellente in maniera del tutto gratuita.

Su RaiPlay sono disponibili tutti i contenuti che vengono trasmessi dalla Rai, film, serie tv, fiction e programmi d’informazione. È inoltre possibile guardare le repliche delle puntate andate in onda. Se abbiamo perso un programma che ci interessa, possiamo andare a guardarlo su RaiPlay. Dopo poche ore qualsiasi contenuto andato in onda è disponibile gratuitamente sulla piattaforma. Il cartellone di film viene costantemente aggiornato. Possiamo trovare sia i contenuti andati in onda di recente che quelli degli archivi RAI andati in onda più di 50 anni fa.

Accedere a RaiPlay è molto semplice, basta registrarsi con la propria e-mail tramite computer o Smart TV. Tramite le liste potremo comodamente salvare i contenuti da visualizzare.

Finalmente svelato come vedere film e serie tv gratis e senza interruzioni pubblicitarie

Se vogliamo accedere a contenuti di qualità non dobbiamo per forza pagare, ora esiste una piattaforma gratuita che ci permetterà di guardare film e serie tv senza fastidiose interruzioni pubblicitarie. Se decideremo di guardare un film possiamo seguire questi preziosi consigli.