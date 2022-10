 In autunno questo taglio di capelli con frangia è perfetto anche per le over 50

Come per l’abbigliamento e le calzature, ogni stagione ha il suo taglio di capelli. Se per gli uomini è un’operazione relativamente semplice, per le donne la moda entra a gamba tesa nella scelta dell’acconciatura. Lunghi, medi, corti, scalati, con o senza frangia sono solo alcune delle opzioni disponibili. I capelli, inoltre non sono tutti uguali e per questo motivo sarà preferibile scegliere il taglio più adatto per il proprio capello. Per le chiome ricce, infatti, saranno ideali tagli come il wob o l’ob shag che riusciranno a valorizzarlo al meglio.

Tra i tagli più amati della stagione, poi, troviamo quelli che hanno come protagonista la frangia. Lunga o corta, disordinata o simmetrica anche in questo caso le opzioni saranno moltissime. La frangia ha molte estimatrici che si contrappongono alle tante che, invece, la odiano profondamente. A seconda del tipo di capello, grasso o secco, sarà più o meno facile da gestire. Oggi si andrà alla scoperta di un taglio con frangia lunga e disordinata molto moderno e perfetto a qualsiasi età.

In autunno questo taglio di capelli con frangia non è solo per giovanissime

La frangia lunga alla francese è, dagli anni Settanta, un trend che non passa mai. La sfoggia ormai da anni la famosa cantante americana Taylor Swift ma sono tante le celebrità che hanno ceduto al fascino di questa frangia. Ormai da anni continua ad essere una delle frange più apprezzate dalle donne. Bisognerà dimenticarsi della classica frangia perfettamente ordinata e optare per quella lunga, leggermente aperta e, soprattutto, con effetto disordinato assicurato. Molto semplice da mantenere, richiederà semplicemente qualche piccola spuntata di tanto in tanto. Meglio farsi aiutare da un parrucchiere per evitare disastri casalinghi.

Chi ha l’abitudine di non asciugare i capelli, tuttavia, deve sapere che nel caso della frangia a tendina sarà necessaria un’asciugatura, anche solo rapida. In questo modo eviterà di gonfiare e l’aria dell’asciugacapelli dall’alto ne schiaccerà la radice. Una frangia perfetta per le ragazze più giovani ma anche per le over 50 che hanno voglia di cambiare e rendere meno noioso un classico taglio.

Come abbinarla

La frangia disordinata potrà essere abbinata a diverse acconciature. Dalla classica coda di cavallo che la metterà in risalto a un raccolto ordinato. Oltre a questo, ovviamente, sarà perfetta con i capelli sciolti sia lunghi che corti. Nel caso di capelli medio corti si potrà optare per un bob liscio o con onde. Perfetta, inoltre, anche abbinata ad una fascia o a un foulard. Ecco perché in autunno questo taglio di capelli con frangia sarà perfetto per tutte.

