Non è facile trovare un concetto di Economia che entri subito e prepotentemente nella vita quotidiana come l’inflazione. Accade quando i prezzi si alzano e i cittadini rischiano di perdere del potere d’acquisto.

Alcune misure messe in campo dal Governo aiutano ad affrontare momenti come questo. Tuttavia, risulta chiaro, però, come diventi una necessità riuscire ad essere un po’ più accorti nella gestione delle proprie finanze.

Oltre a misure come il bonus 200 euro, necessario provare a risparmiare

E allora in attesa del bonus 200 euro o di altre misure di supporto, diventa necessario individuare strategie che consentano di spendere meno.

Non è facile risparmiare sulla spesa con il caro prezzi con cui si deve fare i conti, ma ci sono dei metodi che consentono quantomeno di evitare il superfluo. E, tra l’altro, sono assolutamente compatibili con la voglia di seguire una dieta sana. Sia per chi vuole dimagrire o vuole rimettersi in forma.

In attesa del bonus 200 euro ecco quali semplicissimi trucchi applicare per risparmiare sulla spesa settimanale al supermercato

Ecco qualche linea guida che può aiutare:

Fare uno schema in cui si programma ciò che si mangerà a colazione, per spuntino, pranzo o cena consente di evitare l’acquisto di ciò che è superfluo.

Non distrarsi. Sarebbe bene fare una lista di alimenti sulla base del proprio programma alimentare. Una volta entrati al supermercato l’elenco sarà da seguire in maniera puntuale senza farsi tentare da altre cose.

Puntare sulle materie prime. Costano meno di soluzioni più elaborate e consentono di avere una percezione esatta della quantità. Permette, ad esempio, di limitare il rischio di shrinkflation. Si tratta di un fenomeno per il quale i produttori mantengono gli stessi prezzi, ma riducono le quantità delle loro confezioni. Senza la giusta attenzione si rischia di non accorgersi di queste variazioni, anche perché pochi vanno a considerare le quantità riportate dalle etichette. Sicuramente non lo fanno tutti i produttori. Tuttavia, se è una questione di cui si dibatte a livello di dominio pubblico è evidente che rappresenta un rischio da considerare.

Non avere fretta. Alcuni sostengono che nei supermercati gli alimenti con i prezzi più bassi sono collocati in basso. Questo è un dato tutto da verificare, poiché che ogni gestione fa le sue scelte. Quello che bisogna fare è, però, fare la spesa con calma e comparare i prezzi, scegliendo sempre, secondo le proprie idee, il meglio nel rapporto qualità-prezzo.

Potrebbe sembrare strano, ma seguire una dieta equilibrata è alla base di una spesa ottimizzata. Molti nutrizionisti, ad esempio, insieme ai loro programmi alimentari forniscono liste di alimenti con i cibi da acquistare nell’arco di una settimana.

Ogni occasione di risparmio sarebbe da sfruttare

Oltre a risparmiare sulla spesa settimanale, sarebbe opportuno mettere insieme una serie di comportamenti virtuosi che possono aiutare ad affrontare questo momento economico. La vita quotidiana va immaginata come un mosaico, dove ogni occasione di risparmio è un tassello da incastrare. Non a caso, questa è anche la fase in cui si dovrebbero mettere in atto una serie di contromisure che consentano di risparmiare diesel e benzina in un altro ambito in cui i prezzi sono saliti molto.

