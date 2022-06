Non spendiamo una fortuna in sacchi di terriccio perché l’orto rialzato andrebbe riempito con questi materiali leggeri che ci fanno risparmiare

Tra chi ha la fortuna di possedere uno spazio verde a casa propria, sono sempre di più le persone che scelgono un giardino o un orto rialzato rispetto a quello tradizionale. L’orto rialzato ha indubbiamente molti vantaggi. Innanzitutto ci permette di coltivare le nostre piante senza chinarci o inginocchiarci, e poi rende tutto l’orto più ordinato, pulito e semplice da mantenere. Ma c’è uno svantaggio: preparare le vasche rialzate non è cosa semplice, e anche se le acquistiamo già fatte, poi occorre riempirle. Molti spendono una fortuna in sacchi di terriccio per riempire le vasche dell’orto rialzato, ma in realtà non è necessario, perché possiamo utilizzare altri materiali. Vediamo quali.

Prima aggiungiamo dei materiali che fanno volume

Invece di riempire le vasche completamente con del terriccio, possiamo risparmiare fatica e soldi mettendo prima altri materiali. La cosa più importante è che la vasca sia ben drenata e non si formino ristagni di acqua sul fondo. Procediamo quindi scegliendo alcuni materiali naturali per riempire le vasche. I migliori sono: tronchi di legno, sfalci e potature, ghiaia, pietre, cocci di terracotta ma anche compost, facendo attenzione ad alcuni scarti da cucina che non fanno bene al nostro terriccio. Vediamo in che ordine piazzarli.

Se abbiamo della ghiaia e dei cocci, mettiamoli per primi, in modo che gli altri materiali li coprano e non vadano a mischiarsi al terriccio che aggiungeremo in cima. In seguito procediamo in ordine di grandezza, prima con i materiali più massicci e poi con quelli più piccoli. Disponiamo quindi le pietre sul fondo, seguite dai tronchi di legno, da sfalci e potature, e soltanto per gli ultimi centimetri dell’altezza della vasca possiamo utilizzare il terriccio.

La maggior parte delle piante dell’orto non ha radici molto profonde

Non spendiamo una fortuna in sacchi di terriccio, perché buona parte delle vasche può essere riempita con altri materiali. A seconda delle piante che vogliamo piantare nelle vasche, sceglieremo la profondità dello strato di terriccio. Per piante come lattughe, aromatiche, fiori e altre piante di piccole dimensioni basteranno 30 cm di terriccio. Per quelle più massicce, come pomodori o peperoni, dovremmo aggiungere circa 50 cm di terriccio per assicurarci che le piante possano radicarsi nella maniera migliore. Le nostre vasche avranno bisogno di essere rabboccate a ogni cambio di stagione, ma certamente dureranno per molti anni.

