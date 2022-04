Sabato 16 aprile, alle ore 20:57 italiane, alzando gli occhi verso il cielo, avremo l’occasione di ammirare la prima Luna piena dopo l’equinozio di primavera. Questo plenilunio è uno degli eventi più importanti dell’anno, soprattutto per i Cristiani. Infatti, secondo quanto venne deciso nel Concilio di Nicea, è in base a questa Luna che si calcola la data della Pasqua Cristiana. Quest’ultima, quindi, cade proprio la domenica successiva alla prima Luna piena di primavera. Infatti, è per questo motivo che, quest’anno, la Santa Pasqua si celebrerà domenica 17 aprile.

Questa Luna piena, però, è molto significativa anche per altre culture. I nativi americani, ad esempio, la soprannominavano “Luna della Rosa”, proprio perché essa veniva osservata mentre nei campi sbocciava una bellissima rosa: il Phlox selvatico. Questo plenilunio del 16 aprile, tuttavia, segnerà un punto di svolta anche per molti segni zodiacali. Infatti, secondo l’oroscopo, alcuni di questi noteranno un netto miglioramento in ogni aspetto della loro vita. Nelle prossime righe, quindi, scopriremo quali saranno i segni zodiacali più colpiti dall’influenza positiva di questa Luna piena.

Ecco la Luna piena d’aprile che garantirà fortuna e serenità a questi 3 segni zodiacali che tra gennaio e marzo hanno sofferto

Dopo un trimestre veramente tremendo, sotto ogni punto di vista, la Luna piena potrebbe portare un po’ di fortuna al Leone. Per questo segno zodiacale, infatti, durante il mese di aprile, si prevedono cambiamenti significativi sia sul posto di lavoro, che nella vita sentimentale. Anche se queste prime settimane saranno piuttosto complicate, serviranno per maturare la convinzione di voler cambiare aria. Se il rapporto con i colleghi e con i superiori è alla frutta, forse è il momento di valutare altre offerte e proposte lavorative. Questa rinnovata voglia di rimettersi in gioco porterà una ventata di positività anche nel rapporto di coppia. Avendo anche l’appoggio della propria anima gemella, tutto filerà liscio e senza difficoltà.

Un altro segno che ritroverà serenità con il passaggio di questa Luna piena è il Toro. A dirla tutta, per quest’ultimo, tutto il mese d’aprile sarà eccezionale. Tuttavia, la situazione migliorerà proprio dopo il 16 aprile, che coincide anche con l’inizio delle vacanze pasquali. Questi giorni di pausa serviranno a ricaricare le batterie, in vista di un fine mese impegnativo ma che, col giusto spirito, si potrà facilmente superare.

Oltre al Leone e al Toro, un altro segno favorito sarà quello dei Pesci. Per i nati sotto questo segno sarà fondamentale l’ingresso in scena anche di Marte e di Mercurio, che riaccenderanno i sentimenti e la passione. Anche sotto il profilo lavorativo e della salute si prevede un periodo di grande stabilità, garantito dalla congiunzione di Giove e Venere. Quindi, ecco la Luna piena d’aprile che cambierà in meglio la vita di questi 3 segni zodiacali.