Ecco che arriva un altro weekend, ma non è un fine settimana qualunque. Con le ferie pasquali, infatti, quasi tutti i segni zodiacali potranno godere di almeno 2 giorni di pausa dalla solita routine. Con pranzi e incontri tra amici e parenti, tutti ci stiamo preparando letteralmente a riempirci la pancia di cioccolato. Ma attenzione perché potrebbe rivelarsi una festa davvero disastrosa per alcuni segni zodiacali particolarmente arcigni in questo periodo. Mentre alcuni, guidati dalla buona stella, potranno godere di alcuni momenti di felicità, gioia e serenità sia sul lavoro che in amore o famiglia.

In arrivo una montagna d’amore e soddisfazioni per Scorpione, Cancro, Bilancia e Capricorno, invece questi 3 segni zodiacali non saranno altrettanto fortunati

Nella top 4 dei segni più fortunati troviamo sicuramente Scorpione, Cancro, Bilancia e Capricorno. Nuova carica di energie, sia mentali che fisiche, invaderanno questi segni zodiacali, con risvolti sempre positivi e attesi a lungo. Inoltre, è il momento propizio per mettersi in gioco e trionfare anche sul lavoro, dove spesso si viene schiacciati dalla monotonia della routine. Dare il meglio di sé stessi darà la svolta giusta anche alla carriera. Per lo Scorpione sarà l’apoteosi dell’amore. Venere sul Sole sarà propizio per unioni finalmente sincere e durature. Il Cancro potrà coccolare tutti i suoi gatti e godere di un meritatissimo relax. Attenzione solo ai colpi di fulmine, che potrebbero essere lampi a ciel sereno.

Con Marte nel segno opposto a Urano, per la Bilancia è il momento di farsi valere. Tutti ascolteranno con orecchio teso e pronto all’ascolto. Infine, il Capricorno attende una buona notizia che potrebbe arrivare proprio in questi giorni. Aspettare non è mai stato così bello.

Ecco i 3 peggiori dello zodiaco

I peggiori segni per il weekend saranno invece Gemelli, Pesci e Sagittario. Il Gemelli riceverà una chiamata inattesa alla quale forse non dovrebbe rispondere. Vecchi rancori in arrivo, meglio riempirsi la pancia e non accettare provocazioni. Il Pesci fa ancora i conti con le sue numerose insicurezze. Questo weekend sarà determinante soprattutto perché o ci si libererà di vecchi rompiscatole o si dovranno sopportare ancora per un po’. Il coraggio e la determinazione sono le uniche armi che possono salvarlo dal disastro totale.

Per ultimo, invece, il Sagittario sarà molto fortunato dal punto di vista economico, ma poco dal punto di vista emotivo. Non bisogna sempre aspettarsi comprensione in ragione di rapporti d’amore o di amicizia. Spesso è meglio una cruda verità per tornare sulla strada maestra. Dunque, in arrivo una montagna d’amore e soddisfazioni per i 4 segni zodiacali Scorpione, Cancro, Bilancia e Capricorno. Ma questi ultimi 3 dovranno aspettare ancora qualche giorno per sentirsi davvero felici.

