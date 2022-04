Eccoci quasi alla fine della prima ufficiale settimana di aprile. Venere lascia soli Marte e Saturno in Acquario e si lancia verso i Pesci. Questo, in realtà, è molto positivo per tutti i segni zodiacali, poiché empatia e sogni saranno le basi che segneranno il cammino per la prossima settimana. L’empatia dovrà essere l’arma vincente da sfoggiare, soprattutto nelle situazioni di stress emotivo. Capire l’altro potrebbe aiutarci a trovare una soluzione positiva per risolvere anche i conflitti più ardui. I sogni ci guidano verso nuovi orizzonti, nuovi obiettivi e soprattutto verso nuove conquiste.

Ariete e Capricorno al top grazie alla congiunzione tra Marte e Saturno mentre per questi 2 segni zodiacali in arrivo una carovana di sfortune

I protagonisti indiscussi da lunedì a domenica saranno Ariete e Capricorno. Ariete può contare in Mercurio e Marte che lo faranno diventare l’anima della festa. Ogni parola sarà finalmente presa sul serio e tornerà ad essere considerato come il personaggio carismatico che è sempre stato. La comunicazione e la condivisione completa saranno propizi per rapporti di coppia scoppiettanti e ricchi di novità. Lasciarsi ispirare dai sogni, in amore, potrebbe regalare esiti positivi inaspettati. Capricorno inaugura la sua settimana della consapevolezza, già dal weekend. La congiunzione tra Marte e Saturno donerà energia, azione e dinamismo. È il momento giusto per prendere in mano non solo la vita amorosa, ma anche quella sociale. Amici e parenti apprezzeranno più che mai le doti razionali e sfacciate di questo segno zodiacale.

Attenti a questi 2 segni zodiacali

Ariete e Capricorno al top con numerose soddisfazioni in arrivo, ma il Cancro non godrà della stessa fortuna. Diversi problemi in amore ostacoleranno i buoni propositi per la settimana in arrivo. Forse si sentirà un po’ trascurato dal partner. Attenzione a vecchie ferite ancora aperte, l’empatia potrebbe salvare da disastri preannunciati già a partire da domenica. Anche il Sagittario farebbe meglio a stare a casa nel weekend. Vecchie amicizie potrebbero rivelarsi non troppo fedeli, minando la sincerità e la comprensione di un rapporto costruito con anni di sforzi. Anche nel lavoro attenzione alle malelingue, l’esperienza e la capacità di trovare soluzioni potrebbero essere l’unica via d’uscita da una settimana decisamente disastrosa.

Approfondimento

Aprile dolce dormire ma non per l’Ariete scoppiettante con l’aiuto di Mercurio e i Pianeti in Acquario saranno imprevedibili con questi 2 segni zodiacali