Quasi tutti ormai sappiamo che l’alimentazione è un fattore decisivo nella prevenzione di svariate malattie. Una dieta varia ed equilibrata nei macronutrienti, infatti, è molto importante per il benessere e la salute del nostro organismo. Tenendo presente questo principio, sulle nostre pagine abbiamo analizzato svariati alimenti, elencandone i benefici e le controindicazioni.

Anche oggi, in questo articolo, analizzeremo un altro alimento davvero molto nutriente, ma che non tutti purtroppo conoscono. Stiamo parlando del crescione d’acqua, una pianta acquatica appartenente alla famiglia delle Brassicacee. Utilizzata in cucina fin dai tempi più antichi, il suo sapore leggermente piccante si sposa benissimo con diverse pietanze, come vedremo nella parte finale dell’articolo. In questa fase, invece, concentreremo la nostra attenzione sulle proprietà nutrizionali di questa erba aromatica e sui suoi possibili benefici per la salute.

Infatti, oltre a proteggere la salute del cuore, quest’erba aromatica aiuterebbe a prevenire anche l’osteoporosi e altre patologie comuni

Prendendo in considerazione il crescione d’acqua crudo, notiamo fin da subito che esso apporta davvero pochissime calorie. Infatti, abbiamo soltanto 11 calorie per ogni 100 g di crescione. Inoltre, esso è composto per il 95% di acqua ed è anche una buona fonte di proteine (2,3 g).

Il suo regolare consumo, come riporta questo studio di Humanitas, sarebbe stato associato alla prevenzione di varie patologie e carenze. Tra queste rientrano l’osteoporosi, l’anemia, alcune malattie cardiovascolari e la carenza da vitamina A. Quest’erba aromatica, infine, è un’ottima fonte di:

beta-carotene, antiossidanti, luteina/zeaxantina e altri fitonutrienti;

vitamina K, che favorirebbe una buona coagulazione e la protezione dei neuroni;

vitamine del gruppo B, che aiuterebbero a mantenere in salute il metabolismo;

sali minerali, come potassio, calcio, fosforo e magnesio, che proteggerebbero la salute del cuore e dei denti.

Il consumo di crescione d’acqua, tuttavia, potrebbe essere sconsigliato in caso di ulcere gastrointestinali o in presenza di malattie renali. E inoltre, potrebbe interferire con l’assunzione di alcuni farmaci, come rilassanti muscolari e anticoagulanti.

Una ricetta per valorizzare il crescione d’acqua

Quindi, abbiamo appena visto che, oltre a proteggere la salute del cuore, il crescione d’acqua aiuterebbe a prevenire anche altre patologie. A queste incredibili proprietà benefiche va aggiunta anche la sua estrema versatilità in cucina. Infatti, possiamo sfruttare il crescione in svariate ricette, anche semplici e veloci, come ad esempio un tortino da preparare al volo in forno. Per realizzare questo secondo piatto, perfetto da servire a cena, ci serviranno soltanto:

4 uova;

500 g di crescione d’acqua;

metà cipolla di Tropea;

prezzemolo;

olio EVO, sale e pepe.

Procedimento e cottura

Innanzitutto, laviamo il crescione e asciughiamolo. Dopo di che, tagliamo finemente la metà di una cipolla e lasciamola appassire in una padella con un filo d’olio EVO. Aggiungiamo quindi il crescione, insaporendolo con sale e pepe, e lasciamolo cuocere per 10 minuti. Trascorso il tempo necessario, togliamolo dal fuoco e, una volta intiepidito, tritiamolo grossolanamente.

Nel frattempo, in una ciotola, sbattiamo le uova con una forchetta e, in seguito, aggiungiamoci il crescione. Quindi, iniziamo a mescolare il tutto, aggiungendo ancora un pizzico di sale e di pepe. Ora non ci resta che versare il composto in una teglia, imburrata sulla base e sui bordi, e cuocere a 180 gradi per 25 minuti.

