Proprio ieri abbiamo scritto su queste pagine che la tendenza rialzista del Nasdaq dovrebbe essere propedeutica a nuovi rialzi. Alla chiusura di contrattazione del 28 ottobre ha girato al rialzo anche lo S&P 500. La nostra view è la seguente: Wall Street è pronta a ripartire ed ecco 3 titoli sui quali puntare ora.

I livelli operativi da monitorare sui principali indici azionari

Dow Jones

Tendenza ribassista fino a quando non si verificherà una chiusura giornaliera superiore a 35.836. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 35.035.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 15.290. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 14.833.

S&P 500

Tendenza rialzista fino a quando non ci sarà una chiusura giornaliera inferiore a 4.562. Inversione ribassista duratura con una chiusura settimanale inferiore a 4.447.

Wall Street è pronta a ripartire ed ecco 3 titoli sui quali puntare ora

Continuiamo a osservare con attenzione la struttura grafica del Nasdaq che come spiegato solitamente tende a muoversi in anticipo rispetto agli altri 2 indici azionari. riteniamo che, tranne sorprese da oggi in poi il rally natalizio in corso possa ripartire.

Ora andiamo a monitorare la situazione grafici di 3 titoli guida dei listini americani. Essi sono Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple e Google.

Amazon, ultimo prezzo a 3.446,57. Fair value a 5.400 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 3.297, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 3.700 e poi 4.100. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 3.386. Mantenere le posizioni Long.

Apple, ultimo prezzo a 152,57. Fair value a 180 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 147,62, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 172 e poi 200. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 149,72. Mantenere le posizioni Long.

Google, ultimo prezzo a 2.916,98. Fair value a 4.500 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 2.708,480, i prezzi potrebbero continuare a salire in pochi mesi verso l’area di 3.200 e poi 3.700. Primo indizio ribassista in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 2.788,10. Mantenere le posizioni Long.