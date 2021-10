Il 6 ottobre sono scaduti i termini del Bonus affitti fino a 1.200 euro, dopo la proroga dello scorso 6 settembre. Si tratta di una misura voluta dal legislatore per venire incontro alle necessità degli inquilini nei mesi bui della pandemia.

Tuttavia, il Bonus è previsto a beneficio dei locatori che hanno concesso una riduzione del canone ai loro inquilini. Più in generale, ecco 3 modi per risparmiare anche migliaia di euro sul canone d’affitto.

Tornando al Bonus, l’Agenzia delle Entrate (AdE) il 27 ottobre ha diffuso un importante provvedimento (il n. 291082). Con esso, infatti, ha reso noto qual è la percentuale da applicare per il calcolo del contributo. In pratica, chi ha fatto domanda per questo Bonus fino a 1.200 euro riceverà il 100% del contributo richiesto allo Stato.

A chi spetta questo Bonus fino a 1.200 euro?

Detta diversamente, l’importo del contributo che verrà riconosciuto ai locatori sarà pari all’intero ammontare spettante.

Questi soldi a fondo perduto non spettano a tutti i locatori, ma solo chi ha concesso una riduzione del canone. In particolare, il decreto legge attuativo dell’ottobre 2020 prevede quanto segue:

deve trattarsi di un immobile ad uso abitativo;

deve riguardare contratti d’affitto già in essere alla data del 29 ottobre 2020;

l’immobile deve essere ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa;

il locatore deve aver concesso all’affittuario, tra il 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei canoni d’affitto;

per l’affittuario deve trattarsi dell’abitazione principale.

Al rispetto di questi requisiti si ha diritto al Bonus, pari al 50% della diminuzione complessiva delle pigioni accordate all’inquilino. Il tetto massimo è fissato in 1.200 euro per ciascun locatore.

Il riparto dei fondi disponibili

La dotazione iniziale prevista per questo Bonus era pari a 100 milioni di euro. Lo scorso luglio, un provvedimento del direttore AdE aveva chiarito le modalità di riparto dei fondi, e quindi l’entità del contributo.

In sintesi, l’importo teorico massimo del contributo sarebbe stato stabilito al termine della presentazione delle domande. Quest’ultimo termine fu inizialmente previsto per il 6 settembre, poi portato al 6 ottobre.

Nel caso in cui le risorse stanziate si fossero rivelate inferiori alle richieste, si sarebbe proceduto al riparto tra gli aventi diritto.

Chi ha fatto domanda per questo Bonus fino a 1.200 euro riceverà il 100% del contributo

In realtà il Bonus non è mai decollato perché, secondo molti addetti ai lavori, i locatori sono in genere restii a ridurre i canoni di locazione.

Lo riprova il fatto che le richieste perquesto contributo sono risultate inferiori alle risorse stanziate. Il provvedimento AdE, quindi, certifica che gli aventi diritto riceveranno il 100% del contributo richiesto. In altri termini, non ci sarà nessun riparto.

Infine, ricordiamo che nelle ultime ore il Governo ha finalmente riconfermato questi preziosi Bonus per la casa, sia pure con qualche novità.

