Il collezionismo di monete è un’attività che, se svolta seriamente, potrebbe diventare altamente profittevole. Infatti, esistono già molti professionisti che comprano e rivendono esemplari antichi o rari per ricavare degli utili.

Fra quelli più richiesti e ricercati per il loro valore numismatico, troviamo sicuramente le monete emesse dallo Stato del Vaticano.

In altre occasioni abbiamo parlato di queste due monete d’oro emesse da poco che insieme valgono 1.396 euro. Oppure, abbiamo analizzato queste monete commemorative del 2002 che oggi valgono una fortuna. Tra poco, invece, vedremo che è in arrivo un mucchio di soldi per chi possiede questa preziosissima moneta appena emessa dal Vaticano.

La moneta che chiude un ciclo

Proprio poche settimane fa (più precisamente il 6 dicembre 2021), la Zecca del Vaticano ha emesso delle nuove monete molto particolari.

Queste vanno a concludere un ciclo triennale di monete dedicate ai 3 arcangeli della Bibbia.

Nel 2019, infatti, si emisero 499 pezzi dedicati all’arcangelo Michele, nel 2020 all’arcangelo Gabriele, mentre quest’anno all’arcangelo Raffaele.

Caratteristiche estetiche

Come i due esemplari precedenti, anche quella dedicata a Raffaele è in oro 917 e pesa la bellezza di 40 grammi.

Sul rovescio troviamo la rappresentazione di una scena biblica. Abbiamo al centro l’arcangelo e la dicitura “DEVS SANAT”, che tradotto letteralmente vuol dire “Dio guarisce”. Per inciso, in ebraico il nome “Raffaele” vuol dire proprio “Dio guarisce”. Infatti, per questo motivo egli è considerato l’angelo della salute, protettore tra l’altro anche dei farmacisti e degli oculisti.

Sulla destra, invece, troviamo Tobia, un giovane che l’arcangelo guida durante un lungo viaggio per sconfiggere un enorme pesce, raffigurato sulla sinistra.

Secondo il racconto biblico, dal pesce vennero poi estratte le interiora che guarirono il padre di Tobia e la sua futura sposa Sara. Infine, lungo i bordi in alto troviamo la scritta “200 EURO” che è il valore nominale della moneta. Mentre in basso vi è inciso “CITTÁ DEL VATICANO”.

Sul dritto, invece, abbiamo lo stemma di Papa Francesco, contornato dalle scritte “FRANCISCVS PONT. MAX. XI” e “ANNO DOMINI MMXXI S.P.”.

Quindi vediamo perché è in arrivo un mucchio di soldi per chi possiede questa preziosissima moneta

Coniata con le stesse caratteristiche (e tiratura) di quelle precedenti, anche la moneta dedicata all’arcangelo Raffaele è davvero molto preziosa.

Infatti, essendo realizzata in qualità “proof”, il prezzo di vendita da parte della Zecca Vaticana è di 3.498 euro. In questo momento non è più disponibile sul sito ufficiale e per acquistarla bisognerebbe contattare l’ufficio informazioni o recarsi nei punti vendita. Dato il numero esiguo di pezzi, è probabile che il suo valore aumenterà nel tempo, proprio come è accaduto per quelle dedicate a Michele e Gabriele. Attualmente, chi dovesse possedere tutte le monete della collezione, avrebbe infatti in mano un patrimonio superiore a 13.000 euro.