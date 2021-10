Insieme valgono 1.396 euro queste 2 nuovissime monete d’oro appena emesse dal Vaticano

Il collezionismo di monete non è un’attività alla portata di tutti. Infatti, per cogliere delle opportunità interessanti e profittevoli, oltre ad avere una solida base economica, bisogna anche essere sempre aggiornati.

Infatti, quasi ogni giorno, vengono emesse delle monete rilevanti dal punto di vista numismatico. Fra gli Stati da seguire con più attenzione, troviamo il Principato di Monaco e lo Stato del Vaticano.

Del primo, ad esempio, abbiamo già visto ed apprezzato questa nuova moneta da 2 euro che vale già mezzo stipendio. La Città del Vaticano, invece, ci abitua già da diversi anni a delle emissioni davvero spettacolari.

Come queste due monete commemorative del 2002 che tutti desiderano e che oggi valgono 1.800 euro.

In questo articolo, analizzeremo invece due nuovi esemplari, emessi dalla zecca vaticana nella giornata di ieri, 26 ottobre 2021.

La prima, con valore nominale di 20 euro è dedicata a Paolo V, eletto Papa nel 1605 e deceduto nel 1621.

Sul rovescio, troviamo nella parte centrale un suo ritratto, realizzato da Cristina De Giorgi. Il Papa indossa un manto con ricami di pregevole fattura, in cui vengono rappresentati San Pietro e San Paolo.

In alto vi è incisa la scritta “CITTÁ DEL VATICANO”, mentre all’altezza del volto ritroviamo indicati gli anni del suo pontificato. In basso, invece, vi è la dicitura “PAULUS V BURGHESIVE ROMANUS PONT. MAX.”.

Emessa con una tiratura di 1300 esemplari, questa moneta in oro 917 ha un diametro di 21 millimetri ed un peso di 6 grammi. Sono realizzate tutte in finitura proof e la Zecca le vende ad un prezzo di 399 euro ciascuna.

La seconda moneta, con un valore nominale di 50 euro, è invece dedicata al terzo centenario della morte di Papa Clemente XI.

Realizzata dall’artista Antonella Napolione, sul rovescio troviamo il Papa raffigurato nell’atto di benedire.

In basso, invece, vi sono due putti che sorreggono lo stemma della famiglia Albani. In alto, si estendono la scritta “CITTÁ DEL VATICANO” e “CLEMENS XI P.M. 1700-1721”.

Con soli 1000 esemplari coniati, questa moneta in oro 917 ha un diametro di 28 millimetri ed un peso di 15 grammi. Il suo valore alla vendita è di 997 euro, giustificati dalla qualità in finitura proof.

Dove si possono acquistare?

Quindi, abbiamo visto che insieme valgono 1.396 euro queste 2 nuovissime monete d’oro appena emesse dal Vaticano.

In un solo giorno le due monete sono state dichiarate “sold out” ed attualmente non è possibile acquistarle sul sito del CFN (www.cfn.va). Si potrebbe fare invece un tentativo presso i punti vendita ubicati nella Città del Vaticano.

In alternativa, sono già tanti i rivenditori che sui siti specializzati hanno già rimesso sul mercato le due monete ad un prezzo, ovviamente, maggiorato.

Entrambi gli esemplari, potrebbero comunque rappresentare un buon investimento, perché in futuro potrebbero valere molto di più.