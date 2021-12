Oggi 1° dicembre si completa il ciclo dei pagamenti delle pensioni per chi riceve il bonifico in banca. Tuttavia, non sarà il solo pagamento del giorno che effettuerà l’Istituto di Previdenza. Abbiamo ad esempio anche il Bonus bebè, più altri fortunati beneficiari che a breve riceveranno gli importi di loro pertinenza.

Facciamo allora il punto della situazione, anticipando che è in arrivo un fiume di pagamenti INPS a dicembre con grandi sorprese su assegno unico, Bonus e pensioni.

I pagamenti INPS nei primissimi giorni di dicembre

Oggi 1° dicembre ci sono almeno tre categorie di cittadini che stanno ricevendo le loro spettanze.

Il primo riferimento è agli accrediti delle pensioni del mese di dicembre per chi le riscuote sul conto corrente bancario. Sempre in tema di vitalizi, ricordiamo che questi pensionati INPS riceveranno in automatico 155 euro di Bonus di Natale senza presentare domanda.

Inoltre oggi e il 6 dicembre arriveranno anche i soldi legati al Bonus bebè. Si tratta tuttavia della competenza del mese di ottobre. A questo punto per le competenze di novembre dovremmo attendere gli ultimi scampoli del 2021, salvo positivi colpi di scena di INPS.

Infine abbiamo gli accrediti dell’assegno unico (AU) ponte su domanda, quindi non le integrazioni sul RdC. Si hanno già le date ufficiali dei pagamenti per le competenze di ottobre, ossia tra il 30 novembre e il 1° dicembre.

Quanto all’AU su domanda, in relazione alla competenza di novembre, l’INPS si sta muovendo con largo anticipo rispetto a quanto avvenuto finora. L’Ente, infatti, sta già caricando le disposizioni e i primi pagamenti sono attesi per il 6 dicembre.

Gli accrediti dell’INPS verso la metà del mese

Dalla prossima settimana, forse dopo la festività dell’Immacolata, è atteso il pagamento dell’indennità di disoccupazione, la NASPI. Di norma i pagamenti iniziano intorno al 10 del mese e a dicembre non sono attese novità al riguardo.

Invece per il Bonus 100 euro (l’ex Bonus Renzi) l’appuntamento è rimandato a partire dalla metà del mese. È probabile che i soldi arrivino prima di Natale, ma non abbiamo conferme al riguardo.

I pagamenti INPS che il 15 dicembre (non dovrebbero esserci anticipi) ruberanno la scena, sono il reddito di cittadinanza (RdC) e la pensione di cittadinanza (PdC). Si tratta del solito appuntamento di chi attende il primo pagamento in assoluto oppure ha rinnovato la domanda dopo i 18 mesi canonici. Inoltre dovrebbe arrivare in quei giorni anche l’AU con competenza novembre. Al riguardo mancano certezze assolute, quindi si ragiona sulla base di quanto l’Istituto ha fatto fino ad oggi.

Arriviamo così ai pagamenti attesi nella parte finale del mese. Troviamo di nuovo RdC e PdC, ma il riferimento è alle ricariche ordinarie, quelle percepite dalla maggioranza dei beneficiari.

Sin dal 2019, a dicembre l’INPS ha anticipato a prima del Natale le ricariche del mese. Salvo novità, quindi, il copione dovrebbe ripetersi anche nel 2021. In attesa dell’ufficialità, secondo i più le ricariche dovrebbero arrivare il 22 o il 23 dicembre.

Lo stesso impianto di ragionamento dovrebbe valere anche per le pensioni. Il vecchio comunicato della Protezione Civile disponeva degli anticipi (incasso della pensione per il canale Posta) fino al rateo di dicembre. Nulla è dato sapere per quello di gennaio, ma anche in questo caso molti addetti ai lavori lo attendono per la fine di dicembre.

Infine facciamo un cenno a REM e Bonus omnicomprensivi, per dire che in questo caso si attendono solo i pagamenti di eventuali arretrati, ancora in sospeso.

