Dopo la grande occasione per i pensionati della settimana scorsa, lentamente si avvicinano il Natale e i pagamenti dei vitalizi di dicembre. A partire dalla seconda metà della prossima settimana, l’INPS staccherà assegni pensionistici pesanti. Accanto al rateo n. 12 del 2021 ci sarà, infatti, anche la tanto attesa tredicesima, la gratifica natalizia.

Tuttavia, questi pensionati INPS riceveranno in automatico 155 euro del Bonus di Natale senza presentare domanda. Vediamo di capire di chi stiamo parlando.

La pensione di dicembre

La mensilità di dicembre sarà anticipata alla fine di novembre per tutti coloro che ricevono i vitalizi tramite gli sportelli di Poste Italiane. La conferma è giunta una manciata di giorni fa direttamente dalla Protezione Civile, tramite l’Ordinanza n. 808.

Il calendario dettagliato delle lettere e dei giorni lo sapremo da Poste ed INPS. Tuttavia, salvo colpi di scena i pagamenti inizieranno da giovedì 25 e proseguiranno secondo la nota divisione del proprio cognome.

Stesso anticipo pensionistico anche per chi ricevere l’accredito del vitalizio tramite libretto postale, conto BancoPosta, PostePay. A partire dal 25 novembre potranno prelevare il contante dai loro strumenti di risparmio.

Infine per tutti coloro che ricevono l’accredito sul conto corrente bancario l’appuntamento è rimandato al 1° del mese.

La gratifica di Natale

Come per gli anni precedenti, anche quest’anno l’INPS erogherà la tredicesima mensilità per la generalità dei trattamenti pensionistici. Quindi sia a beneficio dei trattamenti previdenziali che assistenziali.

In sostanza, la gratifica di fine anno arriverà ai percettori di pensione di vecchiaia, di reversibilità, di invalidità civile, pensioni sociali, etc.

Il Bonus tredicesima INPS

La legge 388/2000 (art. 70) ha introdotto un importo aggiuntivo a favore dei pensionati che non superano determinate soglie reddituali. Quest’ultime sono aggiornate annualmente dall’INPS, pertanto il Bonus non spetta a tutti i pensionati.

Quest’importo extra prende il nome di Bonus tredicesima INPS, arriva a dicembre in un’unica soluzione e ammonta a 154,94 euro. In pratica, l’importo pieno (154,94 euro) è riconosciuto solo a chi percepisce trattamenti con un importo complessivo annuale non superiore a 6.702,54 euro. Si comprende bene che stiamo parlando di pensioni particolarmente basse.

Per i pensionati il cui importo complessivo annuale è compreso tra 6.702,54 e 8.857,48 euro, l’importo è minore. In particolare, esso è pari alla differenza tra soglia massima e pensione percepita annualmente.

Infine, come anticipato, bisogna rispettare alcuni limiti reddituali stringenti. Vale a dire 10.053,81 euro nel caso del pensionato single oppure 20.107,82 euro nel caso di pensionato coniugato.

Questi pensionati INPS riceveranno in automatico 155 euro del Bonus di Natale senza presentare domanda

Gli aventi diritto del Bonus tredicesima non dovranno avanzare alcun adempimento. Sarà la stessa INPS a calcolare importo agli aventi diritto, in base delle dichiarazioni reddituali periodiche rese dal pensionato all’Istituto di Previdenza.

La domanda si presenta solo se il pensionato si rende conto di poterne beneficiare ma non l’ha ricevuto. Tecnicamente si parla di “domanda di ricostituzione della pensione per motivi reddituali”.

Infine precisiamo che quest’importo extra non spetta ai titolari di trattamenti assistenziali. Quindi esso non viene erogato a chi percepisce pensione di invalidità civile, assegni e pensioni sociali, pensioni supplementari, pensioni internazionali.

