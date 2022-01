La piattaforma finalmente è pronta per sfruttare una delle agevolazioni più interessanti del 2022. Un fiume di soldi sta per essere messo a disposizione dei contribuenti italiani attenti alla mobilità. Alle 10 di giovedì 13 gennaio 2022 è scattata la corsa ad uno dei Bonus più ricchi e che riguarda la maggioranza degli italiani. In arrivo un Bonus ricchissimo per chi si muove con aiuti fino a 4.880 euro senza ISEE, facendo semplicemente richiesta.

Il Governo quest’anno ha cancellato molti aiuti che fino allo scorso anno erano stati concessi, ne ha confermati alcuni, altri sono stati modificati. Probabilmente in questo campo il contributo più innovativo è quello dell’assegno unico, che accorpa vari altri Bonus dedicati alle famiglie con figli. Invece sono state confermate altre agevolazioni che riguardano anche le abitazioni. Infatti oltre all’assegno unico per le famiglie ecco altri importanti Bonus per la casa nel 2022.

In arrivo un Bonus ricchissimo per chi si muove con aiuti fino a 4.880 euro senza ISEE

Nel 2021 il Governo aveva varato anche il Bonus auto, con l’obiettivo di rinnovare il vecchio parco macchine con veicoli meno inquinanti. Questo incentivo rientrava nel progetto della transizione ecologica molto caro a questo esecutivo e fondamentale per ottenere parte dei fondi del PNRR. Il Governo Draghi non ha rinnovato le agevolazioni per la rottamazione dell’auto ma in compenso è in arrivo il Bonus per moto e scooter.

La piattaforma messa a punto dal MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, è finalmente pronta. Dalle 10 di giovedì 13 gennaio può scattare la prenotazione degli incentivi, che sono ricchissimi. Chi acquista un nuovo scooter elettrico o ibrido può ottenere uno sconto anche del 40% sul prezzo d’acquisto con un massimo di 4.880 euro.

Entriamo del dettaglio su come ottenere il Bonus. Può ottenere il contributo chi acquista un motoveicolo elettrico o ibrido nuovo e appartenete alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e. L’acquirente potrà ottenere uno sconto del 30% o del 40% sul prezzo di acquisto. Ottiene uno sconto del 30% chi compra senza rottamare nessuna moto, mentre ottiene uno sconto del 40% chi rottama un veicolo a 2 ruote.

Cosa deve fare il contribuente che vuole ottenere il Bonus? Non deve fare nulla se non acquistare la moto ed eventualmente dimostrare la rottamazione di un vecchio motoveicolo. La piattaforma serve ai concessionari per prenotare i fondi destinati all’acquisto di moto, scooter o ciclomotori elettrici o ibridi. Il compratore al momento dell’acquisto riceverà lo sconto relativo sul prezzo di listino direttamente in fattura.

Approfondimento

Oltre ai Bonus INPS da inizio anno queste famiglie possono ottenere un particolare contributo fino al 65%