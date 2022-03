L’arrivo della primavera non porta solo la rinascita della natura, ma anche idee molto più chiare per quanto riguarda l’andamento dell’oroscopo. Chi è partito bene, riesce a stare in carreggiata, cercando di non colpire gli eventuali ostacoli lungo la strada. Ma chi ancora deve ingranare la marcia, spera in un cambiamento della situazione. La “speranza è l’ultima a morire”, dicevano i latini e per questo ci sono dei segni che dopo 90 giorni abbondanti di calendario, ancora non hanno trovato il bandolo della matassa. Vedremo in questo articolo che proprio un segno dell’oroscopo è letteralmente pronto a esplodere e un altro nelle prossime settimane potrebbe trovarsi coinvolto in una piacevole sorpresa.

Partendo proprio dall’Acquario per capire cosa accade

Togliamo subito la curiosità ai nostri Lettori nati sotto il segno dell’Acquario. Giove e Nettuno guideranno infatti una coalizione che vedrà addirittura impegnati 5 pianeti a guidare l’Acquario. Situazione davvero più unica che rara in un quadro astrologico che porterà questo segno a delle decisioni davvero importanti. Sarà tutta la primavera densa di soddisfazioni, sia a livello lavorativo che a livello di salute. L’amore non riserverà sorprese e starà semplicemente a bordo campo ad assistere al trionfo del lavoro e della professione. C’è tantissima energia da spendere e da riversare in tutte quelle sfide che l’Acquario potrebbe tranquillamente portare a casa.

In arrivo un aprile da superstar per questo segno incoronato da Giove mentre il Sagittario si farà prendere dall’ansia e l’Acquario troverà questa splendida sorpresa

Ecco che uno dei segni tradizionalmente più equilibrati, vivrà un mese di aprile molto confuso. C’è tanta agitazione attorno al Sagittario che vorrebbe cambiare lo stato delle cose, ma sente di non avere la forza per farlo. Agitazione interiore che manifesta un chiaro dissenso fra tante situazioni sia lavorative che amorose in fase di stallo. Le stelle non sembrano promettere nulla di buono almeno fino alla metà di maggio. Per questo il consiglio, è quello di attendere tempi migliori e cercare di limitare i danni per i prossimi 45 giorni.

Sta per esplodere la stella indiscussa del 2022

In arrivo un aprile da superstar per tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ma vale la pena ripeterlo, anche perché Marte e Mercurio sono potentissimi alleati del momento. Il primo, signore della guerra, inviterà a partecipare a tutte le battaglie e a tutte le sfide. Con risultati che i pronostici indicherebbero come vincenti. Mercurio, porterà buone notizie, assieme a tantissima voglia di cambiare, di lottare e di vincere. Secondo quanto si può leggere nelle stelle, le prossime settimane dovrebbero essere davvero travolgenti per questo segno in ambito professionale ed economico.

