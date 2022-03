È ufficialmente iniziata la primavera e data la scarsità, potremmo sperare di leggere nell’oroscopo anche l’arrivo della pioggia. In molte Regioni è da più di 100 giorni che non viene una goccia d’acqua, e la situazione non sembra promettere bene. La previsione delle stelle parla invece molto chiaro per due segni che nelle prossime ore potrebbero davvero navigare nell’oro. Attenzione, invece, che il Toro da una parte e il Sagittario dall’altra, avranno un inizio di primavera davvero complicato. Stop alle chiacchiere e andiamo a vedere come si evolverà la settimana zodiacale.

Tantissime occasioni in arrivo per l’Ariete

“Ma basta con questo Ariete”, potrebbe essere il giusto commento degli altri 11 segni dello zodiaco. Eppure, come avevamo anticipato, l’inizio della primavera non sboccia solo per i fiori, ma anche per questo fortunato segno. Soprattutto a livello professionale, sia da dipendenti, che da liberi professionisti, le stelle garantirebbero tantissime occasioni. E, suggeriscono pure di cercare di sfruttarle tutte. Potrebbero essere giorni di lavoro davvero intenso, con tanto spreco di energie, ma anche con soddisfazioni economiche davvero eccellenti. Buono anche il rapporto d’amore, grazie all’arrivo di Venere, capace di portare tanta passione.

La primavera potrebbe portare una valanga di soldi a casa di questi 2 segni fortunati mentre il Toro è in ansia e il Sagittario è in crisi amorosa

Prima di vedere il secondo segno più fortunato dell’inizio della primavera, attenzione a questi due e alle difficoltà a cui andranno incontro.

Per il Toro, che sarà comunque grande protagonista del 2022, c’è una situazione lavorativa abbastanza complicata. Dovrebbero arrivare delle buone notizie, ma tardano a farlo e c’è parecchia tensione nell’aria. Il consiglio è quello di attendere con calma l’arrivo delle buone nuove.

Per il Sagittario la situazione lavorativa è abbastanza tranquilla e dovrebbe sbloccarsi a partire dal mese di aprile. Le difficoltà sono invece in campo amoroso, dove i litigi sono all’ordine del giorno e c’è tanta inquietudine nel rapporto di coppia. Attenzione a non fare la valigia troppo velocemente, abbandonando il nido casalingo per creare una divisione che poi difficilmente potrebbe sanarsi.

Ottima settimana per i Pesci e le loro finanze

La primavera potrebbe portare una valanga di soldi anche ai Pesci. Almeno in queste prossime ore, nelle quali le stelle appoggiano le iniziative e la voglia di emergere. Potrebbero finalmente risolversi anche delle vicende legali ferme da tempo e dei contratti che sembravano insabbiati. Per i nati dal 20 febbraio al 20 marzo ecco, dunque in arrivo un bel periodo fortunato. Così almeno garantirebbero le stelle.

