Luglio sembra procedere come da pronostico come un vero e proprio forno. Saranno sicuramente contenti quei meteorologi che in tempi non sospetti avevano previsto delle temperature tropicali anche nella nostra penisola. E in maniera molto simile al meteo, si sta comportando anche l’oroscopo. Ariete e Toro stanno letteralmente dominando il 2022. Con i nostri Lettori di questi due segni che spererebbero non finisse mai l’anno e tutti gli altri invece già nella speranza che possa cambiare qualcosa. Ma, senza andare a ripetere le stesse cose e vedere sempre gli stessi protagonisti, diamo un’occhiata invece a quello che potrebbe succedere in queste ore. Un poker di segni, con due fortunati e due che invece potrebbero veramente vivere delle ore molto difficili. Ricordando il segno più fortunato dell’estate che sta primeggiando alla grande.

Sagittario e Vergine sugli scudi della settimana

In arrivo tantissima sfortuna per Pesci e Acquario mentre altri 2 segni sono quindi in difficoltà. È davvero una situazione particolare quella che riguarda l’accoppiata Sagittario-Vergine. Mentre quest’ultima sarà realmente protagonista nei prossimi giorni, grazie alla vita professionale, per il Sagittario il momento è un po’ più complesso. Nel senso che mentre la Vergine otterrà dei risultati immediati, il Sagittario sta investendo sul suo futuro. In modo particolare Giove e Mercurio starebbero spingendo tutti i nati dal 23 novembre al 21 dicembre a seminare già in vista del 2023. Questo, perché tra le caratteristiche di questo segno ci sarebbe anche la lungimiranza. Situazione amorosa che viceversa sembra più lineare nel Sagittario che nella Vergine, chiamata in questo periodo a dirimere qualche battibecco di troppo.

In arrivo tantissima sfortuna per Pesci e Acquario mentre altri 2 segni potrebbero finire travolti dal denaro

Ore davvero molto difficili attendono invece sia l’Acquario che i Pesci, ma andiamo con ordine. Per i nati dal 21 gennaio al 19 febbraio meglio pensare decisamente alle ferie, perché la situazione lavorativa potrebbe complicarsi. Attenzione che le stelle non sarebbero propense a regalare nulla nei prossimi mesi. Soprattutto, in ambito lavorativo, dove ci sono tante tensioni, poche soddisfazioni e ancor meno risultati.

Agitazione e confusione sul lavoro potrebbero solo peggiorare la situazione. In questo momento, è bene tirar fuori calma e pazienza e non lasciarsi andare agli scatti d’ira. Convergenza ancora più difficile per quanto riguarda invece il campo amoroso, sia per le nuove coppie, che per quelle affiatate. Addirittura, se c’era in progetto l’inizio di un legame, sarebbe addirittura meglio posticiparlo all’inizio dell’anno nuovo.

