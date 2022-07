Quando si è appassionati di cucina, spesso, si prova più piacere a preparare dei piatti, che a mangiarli.

Nella fase preliminare c’è la scelta accurata degli ingredienti. Andare dal fruttivendolo o dal macellaio di fiducia ci assicura una buona riuscita delle nostre ricette.

Arrivata l’estate, si tende a cambiare menù. Seguire la stagionalità dei prodotti da utilizzare può essere vantaggioso per vari motivi. In questo modo avremo frutta e verdura più genuini, specialmente se a km zero. Inoltre, il prezzo sarà più conveniente.

Questo discorso si potrebbe applicare anche per gli alimenti che provengono non dalla terra, ma dal mare.

Tanti pesci, crostacei e molluschi sono presenti nelle ricette italiane. A volte possiamo replicare qualche pietanza assaggiata al ristorante, altre volte inventeremo qualcosa di nuovo.

Per esempio, la ricetta che segue sarebbe una variante di un classico piatto, la carbonara.

Per un primo, al sapore di mare, invece degli spaghetti alle vongole potremo servire questa pasta.

Gli ingredienti per 4 persone sono:

a) 400 g di pasta;

b) 100 g di gamberi sgusciati;

c) 100 g di seppie;

d) 100 g di pesce spada;

e) 3 uova;

f) 100 ml di vino bianco;

g) prezzemolo;

h) olio extravergine d’oliva;

i) sale e pepe.

Invece degli spaghetti alle vongole o al limone si può fare questa carbonara di mare saporita

Nell’eseguire questa ricetta bisognerà prestare un po’ di attenzione alla cottura di alcuni ingredienti. Per quanto riguarda il tipo di pasta, andrebbero bene i rigatoni. Per rifarci alla ricetta classica della carbonara, però, potremo optare per degli spaghetti oppure dei tagliolini.

In una pentola versiamo l’acqua per la pasta. In attesa del bollore, possiamo dedicarci alla preparazione del condimento. Tagliamo le seppie a strisce e il pesce spada a tocchetti. Adesso mettiamo dell’olio extravergine d’oliva in una padella. Quando sarà caldo, aggiungiamo le seppie e lasciamo cuocere a fiamma media per circa 3 minuti. Se nel mentre l’acqua bolle, possiamo salare e versare in pentola la pasta.

Trascorso il tempo, uniamo alle seppie il pesce spada e sfumiamo con il mezzo bicchiere di vino bianco. Ora è arrivato il momento di aggiungere i gamberi.

Sbattiamo adesso le uova intere o solo i tuorli con un pizzico di sale e di pepe. Appena la pasta è al dente, scoliamola e versiamola in padella. Spegniamo il fuoco, uniamo le uova sbattute e mescoliamo velocemente. Serviamo subito con qualche foglia di prezzemolo fresco tritato.

Questa potrebbe essere una delle tante ricette che possiamo eseguire per una cena tra amici.

