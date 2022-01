I reality show sono dei programmi che attirano sempre un discreto pubblico. Nel nostro Paese hanno spesso spadroneggiato in televisione, con esempi massimi come Masterchef o il Grande Fratello. Adesso, anche i servizi streaming offrono dei programmi simili, dove i partecipanti devono competere per arrivare ad ottenere il premio finale, generalmente in denaro. Fra poco, è in arrivo su Netflix un reality bollente con single bellissimi che competono per vincere 100.000 dollari. In realtà, si tratta della terza stagione, ma possiamo guardarla senza dover necessariamente vedere le due precedenti. Possiamo però contare sul fatto che il pubblico italiano abbia molto gradito questo format, mettendolo fra i primi 10 titoli nella settimana della sua uscita. Il 19 gennaio arriva l’ultima stagione, che promette di essere allettante tanto quanto le precedenti.

La serie in questione si chiama Too hot to handle, un mix divertente di serie come Temptation Island e The Contest. Al centro ci sono single impenitenti e dall’aspetto davvero mozzafiato a cui è stato detto che parteciperanno a un programma che permetterà loro di vincere un ricco montepremi. Ancora però non sanno che bisognerà pagarlo a caro prezzo. Infatti, ancora non lo sanno, ma ad aspettarli in un fantastico resort sulle coste del Messico c’è anche Lana. Si tratta di un’assistente virtuale che controllerà ogni mossa dei partecipanti per assicurarsi che rispettino le regole necessarie per mantenere il montepremi intatto.

Quali sono queste regole? Questi ragazzi e queste ragazze attraenti non possono toccare sé stessi e gli altri in modo provocante. Anche un semplice bacio decurterà 1.000 dollari dal montepremi finale. Chi riuscirà a resistere? L’obiettivo è far sì che questi giovani single provino a instaurare dei rapporti profondi e non puramente fisici. Per questo, Lana assegnerà loro una serie di prove che i partecipanti dovranno superare se non vogliono essere eliminati o perdere soldi. Lana, però, non è del tutto malvagia, ma assegna anche dei premi alle coppie che fanno dei passi avanti per aprirsi fra loro.

Possiamo quindi aspettarci almeno 10 episodi ricchi di tentazioni e scoperte personali. Infatti spesso, dietro alla superficialità, si nasconde una grande fragilità. E in men che non si dica il pubblico si ritroverà a tifare per quel Don Giovanni che in realtà ha solo paura di essere nuovamente ferito dopo un tradimento.

