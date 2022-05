Cominciare la settimana con le buone notizie non influisce positivamente solo sul nostro umore. In qualche modo è come se sentissimo l’influenza dei pianeti e manifestassimo eventi favorevoli. E questa settimana si preannuncia davvero propizia per alcuni segni dello zodiaco. La conclusione di un ciclo che termina con l’eclissi in Scorpione ci porta a liberarci del superfluo. E, sebbene non sia sempre facile, questo processo porterà a fare un grosso salto di qualità. Soprattutto per il segno della Vergine, che ha vissuto dei giorni impegnativi verso la metà del mese di aprile. Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo grazie alla Luna piena in Scorpione. L’influenza di questo evento porterà grandi novità all’orizzonte. Vediamo allora cosa dice l’astrologia di questo evento così particolarmente propizio che avverrà tra il 15 e il 16 maggio.

La settimana si apre alla grande per la Vergine che sarà tra i 3 segni baciati dalla Luna in Scorpione

L’eclissi di Luna piena in Scorpione, come preannunciato, porterà grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco. Si potrebbe pensare che il primo segno a beneficiarne sia lo Scorpione, e invece non è proprio così. L’influenza di questo evento si sentirà soprattutto su due segni mobili, Vergine e Pesci.

Legami intensi e ricchi di stimoli aspettano i nati sotto il segno della Vergine. Dopo mesi passati alla ricerca di una connessione, finalmente eccola dietro l’angolo. Chiudiamo le questioni in sospeso prima dell’eclissi di Luna e non guardiamoci più indietro. I benefici mentali e fisici si vedranno subito, eliminando quello che ci trattiene nel limbo. Anche sul lavoro, mettiamoci in gioco inviando qualche curriculum, potrebbe essere la volta buona. Per quanto riguarda il segno dei Pesci, è il momento di lasciarsi trasportare dalla corrente. Nuovi orizzonti ci aspettano, ma solo se chiudiamo con il passato. Dal punto di vista finanziario, consideriamo di comprare un Gratta e Vinci, magari domenica. Chissà che la fortuna non decida di regalarci una grossa sorpresa.

Buone notizie anche per la Bilancia

Questo segno cardinale d’Aria governato dal pianeta Venere può aspettarsi grandi cose verso metà mese. L’eclissi lunare andrà a colpire la sua seconda casa, quella dedicata al lavoro e al denaro. Grandi opportunità finanziare in vista verso metà mese che ci cambieranno letteralmente la vita. Ma non solo, sapremo anche liberarci di quelle occasioni che ormai sono in stallo da troppo tempo. Un momento per mettere un punto e focalizzare le nostre energie su qualcosa per cui vale la pena. Anche in amore vivremo un periodo favorevole, i single troveranno una persona che saprà rapire loro il cuore. Chi ha una relazione può aspettarsi l’ufficializzazione, magari accompagnata da un viaggio o un anello.

Quindi, abbiamo visto che la settimana si apre alla grande per la Vergine e non potremmo esserne più felici. Finalmente il momento magico che tanto aspettavamo è arrivato, basta solo aspettare qualche altro giorno.

Approfondimento

Il Leone è solo uno dei 3 segni sfortunati che secondo l’oroscopo di oggi non se la passeranno bene