Succede spesso che dopo il ricalcolo delle tasse da pagare il contribuente abbia diritto ad un rimborso IRPEF. E attualmente i tempi di erogazione dei rimborsi non avvengono in una data uguale per tutti, ma a seconda del momento in cui si presenta la dichiarazione reddituale. Prima avviene l’invio del modello 730/2021 e prima il contribuente riceverà l’accredito della somma di denaro spettante. Ne consegue che per le dichiarazioni dei redditi che raggiungono l’Autorità fiscale entro i primi 20 giorni di giugno 2021 i rimborsi IRPEF arriveranno entro la fine dello stesso mese. Sono pertanto in arrivo rimborsi di 496 euro dall’Agenzia delle Entrate per i lavoratoti con redditi fino a 30.000 euro che trasmettono i dati tempestivamente.

Ad attendere l’erogazione dei rimborsi fiscali sono soprattutto le famiglie con figli fiscalmente a carico che mensilmente affrontano un volume di spese non trascurabile. Per essi vi è la possibilità di ricevere “Rimborsi di oltre 600 euro dall’Agenzia delle Entrate per figli studenti nel 2021”. Inoltre i lavoratori dipendenti possono contare sull’accredito delle somme spettanti direttamente in busta paga.

I contribuenti che invece presentano il modello 720 senza sostituto di imposta devono comunicare le proprie coordinate bancarie per ritrovarsi il rimborso sul conto corrente. Inoltre sono in arrivo rimborsi di 496 euro dall’Agenzia delle Entrate per i lavoratori con redditi fino a 30.000 euro che trasferiscono la residenza. Esistono infatti facilitazioni fiscali per chi deve abbandonare il proprio comune per motivi di lavoro e spostarsi ad una distanza di almeno 100 km o fuori Regione.

In arrivo rimborsi di 496 euro dall’Agenzia delle Entrate per lavoratori con redditi fino a 30.000 euro

Hanno diritto ai rimborsi IRPEF i contribuenti che nei 3 anni antecedenti alla richiesta degli sgravi fiscali hanno dovuto spostarsi per necessità lavorative. Per maturare il riconoscimento alle detrazioni occorre dimostrare il trasferimento di residenza in un altro comune distante almeno 100 km o in un’altra Regione. Per i contribuenti con reddito annuo tra 15.493,72 e i 30.987, 41 euro la detrazione spettante ammonta a 496 euro. Al contrario in presenza di condizioni reddituali più modeste e, nello specifico fino a 15.493, 71 euro, il contribuente avrà diritto ad un rimborso pari a 991, 60 euro.

