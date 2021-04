Chi decide di comprare una nuova lavatrice o ha bisogno di un apparecchio di condizionamento può approfittare delle detrazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate? E in quali casi si può detrarre l’acquisto della lavatrice o del condizionatore con il bonus elettrodomestici 2021? Per la procedura da seguire si rimanda all’articolo L’Agenzia delle Entrate chiarisce come ottenere sconti del 50% sull’acquisto di lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie e grandi elettrodomestici.

I consumatori che desiderano approfittare delle attuali agevolazioni fiscali devono necessariamente acquistare apparecchi che garantiscono il risparmio energetico. Ci si chiede se si può detrarre l’acquisto della lavatrice o del condizionatore con il bonus elettrodomestici 2021 anche senza ristrutturazioni e interventi edilizi. Si potrà fruire di un’importante detrazione IRPEF pari al 50% fino a dicembre 2021 se si acquistano forni, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, condizionatori, ecc. Le facilitazioni fiscali riguardano tuttavia solo gli acquisti di elettrodomestici di classe energetica superiore alla A+ in grado di abbattere sensibilmente i consumi.

Si può detrarre l’acquisto della lavatrice o del condizionatore con il bonus elettrodomestici 2021?

Può godere delle detrazioni fiscali sull’acquisto di lavatrici e altri elettrodomestici unicamente il contribuente che realizza lavori di ristrutturazione. Ciò a partire dal 1° gennaio 2020 e su un importo massimo di 16.000 euro a prescindere dalle spese che effettivamente si sostengono per gli interventi edilizi. Di conseguenza solo chi deve affrontare o ha già in corso lavori di ristrutturazione può beneficiare degli sgravi fiscali se acquista elettrodomestici con specifiche caratteristiche.

Ciò significa che il semplice acquisto di una lavatrice o di un condizionatore a risparmio energetico non conferisce diritto alle detrazioni fiscali. Al contrario, il contribuente che sta già godendo del bonus ristrutturazioni 2021 potrà contestualmente ottenere il rimborso del 50% su tali acquisti. Tra i beneficiari del bonus elettrodomestici 2021 rientrano non solo i proprietari degli immobili, ma anche affittuari, usufruttuari e titolari in comodato d’uso.